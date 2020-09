Gabriela Firea la vot

Gabriela Firea a fost prima secția de votare. Primarul Capitalei a așteptat câteva minute pâna a putut intra să voteze. Candidatul PSD a declarat faptul că a votat, bineînțeles, cu gândul la copii, tineri și chiar la bătrâni.

Gabriela Firea, primele declarații după ce a mers să voteze

Gabriela Firea s-a trezit, în această dimineață, cu gândul să meargă să voteze pentru primarul Capitalei. Femeia a ajuns la secția de votare înainte ca secția de votare să fie deschisă, astfel, Primarul din București a așteptat câteva minute până au fost deschise ușile.

„Mă bucur că am ajuns și de această dată să fiu primul votant din această secție. Am votat cu gândul la toți copiii din București, la toți tinerii, la toți adulții și la bunicii noștri.Toți sunt foarte importanți. Ne dorim cu toții investiții în infrastructură, de asemenea combaterea poluării, investiții foarte mari pentru că s-a simțit nevoia și în această perioadă de pandemie, cu toate spitalele. Cei mai importanți sunt oamenii și oamenii trebuie să fie pe primul loc, nu? Cu aceste gânduri am venit. De mâine, tot la muncă. Numai bine,” a declarat Gabriela Firea.

De asemenea, după ce a ieșit din secția de votare, Gabriela Firea a dat primele declarații despre alegerile locale care au loc astăzi, 27 septembrie 2020. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a Primarului, iar postarea a strâns imediat mii de comentarii.

Gabriela Firea la votare

"Ce zi superba! O zi in care tinerii NU vor CAINII nimanui la Primarie, politicieni marioneta, fara pic de competenta si suflet pentru oameni. Tinerii si seniorii vor bunastare, nu austeritate! Toti oamenii vor investitii in spitale si NU inchiderea lor, investitii in transport si NU scumpirea biletelor de calatorie, sprijin pentru femei, copii si bolnavi cronici. Fratii interlopilor nu stiu decat sa-i serveasca pe interlopi si sa urle si-n ultima clipa cu toata URA si SETEA DE BANI!!

#PentruOameni

#FaraFratiDeInterlopiLaPrimarie", a scris Primarul Capitalei pe pagina de Facebook.