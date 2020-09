In articol:

Gabriela Firea a acceptat cu greu înfrângerea de la alegerile locale 2020, motiv pentru care nici nu a fost la sediul partidului pentru a oferi primele declarații după aflarea primelor rezultate ale voturilor.

Fostul primar al Capitalei a preferat să fie reținută aseară și a declarat că va face noi declarații astăzi. Și așa a și făcut.

Astăzi, Gabi Firea a scos la iveală noi detalii după ce a pierdut lupta pentru primăria generală a Capitalei. Fostul primar a vorbit despre cei care sunt vinovați pentru pierderea suferită.

„Sunt aproape 5 procente între mine și principalul meu contracandidat, acum patru ani am câștigat la 12 puncte distanță. De ce s-a pierdut? Cred că a fost un cumul de factori. Dar nu aș vrea să închei fără să vă spun un sentiment. Așa cum știți, dreapta s-a unit, am avut trei partide – PNL, USR și PLUS – care s-au unit. Pe partea stângă nu s-a reușit, am fost dezbinați.

Era bine să reușim, ca să pot să-mi continui proiectele, dar acei oameni de centru și centru-stânga au făcut tot ce au putut să mă lovească, în loc să mă susțină. Când cei din familia ta te lovesc pe la spate, e altceva, e mai grav. Dar atâta vreme cât suntem sănătoși, avem motive să ne trezim. Cred că românii îi vor sancționa pe cei care au refuzat unirea stângii”, a argumentat Gabriela Firea.

Gabriela Firea recunoaște înfrângerea în fața lui Nicușor Dan

Gabriela Firea a recunoscut până la urmă înfrângerea sufrită în fața lui Nicușor Dan, dar nu fără a enumera proiectele pe care le-a dus la bun-sfârșit în cei patru ani de mandat.

„Am ținut să am această ultimă intervenție în această poziție. Prețuiesc fiecare vot și îl port în suflet și promit să nu dezamăgesc nicioadată. Îmi doresc ca lucrurile din București să mergă mai departe. Ceea ce nu se poate demola, chiar dacă s-a încercat demolarea mea, sunt faptele, sunt proiectele. Nimeni nu poate demola spitalul Foișor, prima etapa a Pasajului Ciurel sau achiziția de autobuze moderne. Majoritatea în CGMB va fi a partidelor de dreapta. Cred că, cu toată suferința de moment, este mai bine că s-a întâmplat așa. Pentru că nu aș fi avut susținere în Consiliul General. Tot ce am făcut în acești ani s-a făcut cu ajutorul consilierilor.

Nu am ce să îmi reproșez decât că am vrut să fac prea multe dintr-odată. Las aici la Primăria Capitalei proiecte în valoare de un miliard de euro. Totul este asigurat. Este munca echipei mele și a mea”, a declarat Gabriela Firea.