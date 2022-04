Gabriela Prisăcariu a răbufnit după ce gurile rele au criticat-o că a mers în club singură, iar Dani Oțil a rămas cu copilul: „Nu ne mai facem bine deloc!”

In articol:

Gabriela Prisăcariu s-a aprins pe Instagram din cauza reacțiilor din mediul online care au apărut după ce a plecat în club cu fetele, iar Dani Oțil a rămas acasă să-l aibă în grijă pe Luca Tiago. A transmis un mesaj tuturor celor care au avut păreri negative despre acest lucru și a ținut neapărat să lămurească situația cu fanii ei din mediul online.

Gabriela Prisăcariu a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu doar 7 luni, iar de atunci și-a dedicat tot timpul micuțului ei băiețel. Sâmbătă, însă, soția lui Dani Oțil a decis să-și ia câteva ore doar pentru ea și să se distreze în club cu fetele. S-a machiat, s-a aranjat și a plecat la distracție alături Ramona Olaru și alte prietene.

Distracția a fost în toi, iar Gabriela Prisăcariu a avut parte de prima sa ieșire de când a devenit mamă.

Ulterior, fanii s-au întrebat dacă nu cumva există probleme în relația sa de cuplu având în vedere că Dani Oțil nu a fost prezent alături de ea. Mai mult decât atât, a primit și întrebări legate de un potențial divorț. Acum, însă, Gabriela Prisăcariu a ținut să transmită un mesaj tuturor celor care au văzut în gestul său de a ieși un club un gest deplasat.

Gabriela Prisăcariu a menționat că și soțul său, Dani Oțil, merge la curse, însă atunci nimeni nu mai spune de ce el pleacă, iar ea rămâne acasă să îl îngrijească pe Luca Tiago. Modelul i-a pus la punct pe toți cârcotașii care au comentat negativ pe baza acestui subiect.

„Nu ne mai salvează nimeni și nimic! Citesc astăzi un articol cum că am ieșit în club, în timp ce «micuțul prezentator» – credeți-mă, nu este micuț deloc, dacă mă înțelegeți ce zic – a stat «bonă» și foarte ironic spus. Unu, ce e greșit în a sta tatăl cu copilul în timp ce mama, nu știu, muncește sau iese, pur și simplu, să se distreze? În plus, nu am văzut niciun articol în care să scrie «Dani a fost la curse, în timp ce Gabriela a stat acasă bonă». De ce? Ce e asta? Discriminare sau ce? Nu ne mai facem bine deloc!”, a spus Gabriela Prisăcariu.