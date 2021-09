Gabriela Prisăcariu, aspru criticată după ce s-a afișat în lenjerie intimă la scurt timp de la naștere

In articol:

Gabriela Prisăcariu este model de profesie și una dintre cele mai frumoase femei din România. Mama natură a fost extrem de darnică cu soția lui Dani Oțil care se laudă cu un trup parcă tras prin inel, forme apetisante și un chip cu trăsături fine.

Este o adevărată apariție, care le face domnilor tensiunea să crească, iar pe doamne și domnișoare să-i dorească să arate ca ea.

Pe rețelele de socializare, blondina nu s-a sfiit niciodată să se afișeze și să-și pună în valoarea atuurile primite de la naștere. Iar printre urmăritorii de pe internet nu sunt doar fani, ci s-au strecurat și câțiva hateri. Încă de dinainte să rămână însărcinată, multe dintre internaute încercau să-i slăbească stima de sine spunând că imediat după ce va naște trupul ei se va schimba radical. Ei bine, cuvintele lor nu au făcut decât să o ambiționeze pe Gabriela Prisăcariu care a pus un pariu cu toți cârcotașii.

„Am tot primit mesaje de genul: “sa te vad dupa ce faci un copil daca o sa mai arati asa!” Challange accepted!”, este mesajul prin care aceasta a anunțat că este însărcinată.

În urmă cu câteva săptămâni, vedeta l-a adus pe lume pe fiul ei și al lui Dani Oțil, Luca Tiago, iar în urmă cu doar câteva ore a decis să le arate urmăritorilor cum se menține după naștere.

Fotografia ei a semânat multă invidie și gelozie. Iată reacțiile unor internaute, după ce au văzut-o pe Gabriela Prisăcariu în lenjerie intimă, la doar foarte puțin timp de la naștere.

Citeste si: Corina Chiriac, distrusă! Cum a reacţionat după ce a aflat de Monica Anghel. "Doamne, ce trist...- bzi.ro

Așa arată Gabriela Prisăcariu la câteva săptămâni după ce a născut [Sursa foto: Instagram]

Soția lui Dani Oțil, pusă la zid de hateri. Ce i-au comentat la imaginea cu ea în lenjerie intimă

Mai multe internaute au „sărit” pe Gabriela Prisăcariu, după ce aceasta a postat o fotografie cu ea în lenjerie intimă la doar două săptămâni după ce și-a adus băiețelul pe lume. Se pare că kilogramele în plus au dispărut ca prin magie, iar aceasta a revenit la formele care au consactrat-o. Totuși, nu toate au apreciat forma blondinei, ci au blamat-o că se afișează astfel, în timp ce altfe femei duc lupte crâncene cu greutatea după ce au născut.

Citeste si: Cum se simte Dani Oțil în rolul de tătic. Imaginea cu prezentatorul și băiețelul său a stârnit val de comentarii: "Nu e bine așa, e prea micuț"

„Hey! Pozele astea pun multă presiune pe mamicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină 😢/ Da jos corsetul ala.... si mai vedem... 😂😂😂/ Da chiar asteptam poza asta, hai hop si ea ca vedetele dupa nastere cu faimoasele corsete si fara burta, asta conteaza cel mai mult pt ele... penibila, unfollow”, sunt câteva dintre reacțiile răutăcioase pe care soția lui Dani Oțil le-a primit la ultima postare.

Fanii vedetei imediat au intervenit pentru a le închide gurile cârcotașelor. Acestea le-au catalogat drept „invidioase și frustrate” pe cele care au spus vorbe urâte la adresa proaspetei mămici.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a dezvăluit cum îl cheamă pe fiul ei și al lui Dani Oțil! Ce nume au ales pentru micuț

„Câte femei frustrate si invidioase😢/ Ba femeilor, nu vă gândiți naiba in primul rând ce înălțime are femeia asta superba, apoi poate că ea a mâncat sănătos în sarcină și probabil că pe lângă kg adăugate in sarcina nu a pus si kg de grăsimi, fast-food și alte scuze de gravide 🤦🏽‍♀️ nu înțeleg... Criticați o femeie care arată bine, in loc să o luați drept motivație.../ Dar cat venin....! Invidia la cote maxime!”, sunt o parte dintre comentariile celor care i-au luat apărarea Gabrielei Prisăcariu.

Gabriela Prisăcariu [Sursa foto: Instagram]