Manechinul Gabriela Prisacariu si-a aratat sanii in emisiunea de dimineata pe care o prezinta viitorul ei sot. Tanara a defilat astazi in mai multe tinute ale designerului Laura Hincu. Pentru ca erau creatii foarte fine, din matase naturala, pictate manual, Gabriela nu a putut purta sutien pe dedesubt, sanii sai fiind vizibili prin materialul subtire al top-urilor purtate.

Logodnica lui Dani Otil, fara sutien la TV. Prezentatorul s-a suparat: "Nu e nimic subtil aici"

"Cadre mai largi, cadre mai largi! Ia sa vedem cum se vede din macara! Din macara se vede cel mai bine tinuta asta", a spus Dani cand a realizat ca logodnica lui lasa cam mult la vedere.

"Haideti va rog sa punem o muzica mai saltareata, sa treaca mai repede momentul asta", a insistat prezentatorul de televiziune catre colegii lui din regie.

Creatoarea de moda ale carei tinute le prezenta frumoasa Gabriela Prisacariu, viitoare Otil, vorbea despre creatiile sale cand a fost intrerupta de colegul de emisiune al lui Razvan Simion. "Avem o transparenta subtila", spunea Laura Hincu. "Nu e nimic subtil aici, credeti-ma!", a intervenit imediat Dani Otil. "Noi imbinam subtilul cu placutul in emisiunea asta. E vorba mea, sa fie clar", a glumit el.

Gabriela Prisacariu si Dani Otil s-au logodit la inceputul anului. In timpul unei vacante exotice in care au fost impreuna in luna ianuarie a acestui an, tocmai in Mexic, prezentatorul de televiziune s-a asezat in genunchi, a oferit inelul de logodna si i-a cerut iubitei sa se marite cu el. Manechinul a spus da. Imaginile cu cererea in casatorie au fost postate pe conturile de socializare ale celor doi logodnici.