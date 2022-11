Gabriela Prisăcariu, în lacrimi de ziua sa! Ce mărturisire a făcut soția lui Dani Oțil: „Nașterea m-a afectat”

In articol:

Gabriela Prisăcariu trăiește viața la care nici nu visa vreodată. Modelul se iubește de ani buni cu Dani Oțil, alături de care și-a și întemeiat o familie.

Cei doi s-au căsătorit, au devenit și părinții unui băiețel, au vieți profesionale de excepție, trăiesc pe picior mare și pare că nimic nu le poate umbri fericirea.

Gabriela Prisăcariu, fericită alături de oamenii din jurul ei

Mai mult decât atât, astăzi, 22 noiembrie, este o zi specială în familia lor, Gabriela Prisăcariu fiind sărbătorita momentului.

Blondina își aniversează împlinirea a 30 de ani și, deci, trecerea la un nou capitol al vieții sale, despre care are numai cuvinte de laudă.

Pe Instagram, acolo unde este foarte activă în fața admiratorilor săi, astăzi, după ce a primit o serie de daruri și urări, Gabriela Prisăcariu a ținut să transmită mulțumiri tuturor celor care și-au făcut timp

pentru ea, dar și să se arate recunoscătoare destinului pentru ceea ce trăiește.

Astfel, emoționată fiind, dar și fericită pentru tot ce are, soția matinalului a izbucnit în lacrimi. De ziua sa, în fața tuturor, sărbătorita a recunoscut că vârsta și faptul că este mamă au schimbat-o radical.

”Mulțumesc mult pentru toate mesajele! E clar, la 30 de ani am devenit mai sensibilă. Bine, și nașterea m-a afectat, dar cred că și vârsta. Mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele și pentru oamenii care și-au făcut timp și m-au sunat să îmi zică la mulți ani! Mă simt mai bine ca la 20 de ani, am un soț minunat, un copil care ne aduce soarele în fiecare zi în casa noastră, am tot ce îmi doresc”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram, cu lacrimi în ochi.

Reacția vedetei nici nu este de mirare, având în vedere felul în care soțul o tratează. Chiar de ziua sa, Dani Oțil a luat seamă de o dorință mai veche pe care o avea blondina și înainte de miezul nopții i-a făcut un cadou grandios. Matinalul nu s-a uitat la bani și i-a cumpărat celei care l-a făcut tată de băiat o mașină de fițe.

”Mi-ai luat mașină… Când realizezi că ai primit o mașină adevărată”, a spus Gabriela Prisăcariu în online, plângând de bucurie și îmbrățișându-și soțul drept mulțumire.