Gabriela Prisăcariu, însărcinată în ultimul trimestru, momente de maximă tensiune: „M-am trezit la ora 4 cu dureri, copilul se mișca...”

Gabriela Prisăcariu este însărcinată în 35 de săptămâni, iar acum ea și Dani Oțil așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a fiului lor. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu mai mulți ani, însă relația lor s-a oficializat anul acesta în fața ofițerului stării civile.

Un alt eveniment va avea loc în familia celor doi peste câteva luni, când va urma botezul băiețelului pe care blondina îl va naște în doar câteva săptămâni. Între timp, ea merge cu regularitate la medicul ginecolog pentru analize și controale de rutină. La ultima ecografie, Gabriela Prisăcariu se plângea că nici până acum ea și Dani Oțil nu au reușit s-i vadă chipul bebelușului pentru că nu a stat niciodată cu fața la ei.

În urmă cu câteva zile, viitorii părinți au decis să plece pentru câteva zile de relacare departe de agitația urbană din Capitală și s-au refugiat la munte, în Râșnov. Vacanța lor a fost, însă, întreruptă chiar de fiul lor. Micuțul a fost foarte agitat, iar Gabriela Prisăcariu s-a temut că ar putea să nască chiar la cazare!

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, vacanță întreruptă de bebeluș

Deși cei doi au crezut că vor petrece câteva zile departe de stres și agitație, iată că nu a fost deloc așa. După ce a ajuns într-un loc izolat, într-un cadru pitoresc, departe de oraș, Gabriela Prisăcariu a început să-și facă tot felul de scenarii în cap. Blondina s-a temut că ar putea să o apuce durerile nașterii și ea ar fi departe de un spital.

Timp de două nopți bebelușul a fost agitat, iar soția lui Dani Oțil și m-ai agitată, așa că a luat o decizie: să-și întrerupă vacanța și să se întoarcă acasă.

„A fost pantru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța. L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte pentru că este mai răcoare. M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea întins. Am avut noroc să găsim la Rășnov o cameră liberă.

Am ajuns acolo, locul aboslut superb. Prima noapte, copilul super agitat, mă-sa și mai agitată. Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva. M-am trezit la ora 4 dimineață, dar am zis că trece. A doua seară la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit cu ora patru, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm”, a povestit Gabriela Prisăcariu la InstaStory.