Gabriela Prisăcariu, siluetă de vis la 6 luni după naștere! Soția lui Oțil a făcut ravagii cu ultima sa apariție

Gabriela Prisăcariu a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu doar câteva luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical, dar și corpul. A acumulat în timpul nașterii circa 20 de kilograme, însă și-a revenit rapid la formele care au consacrat-o. Are foarte mare grijă de ea și parcă, pe zi ce trece, devine din ce în ce mai sexy.

Una dintre fotografiile pe care blondina le-a postat recent în mediul online le-a dat de gândit fanilor dacă nu cumva și-a mărit posteriorul în cabinetul medicului estetician.

Gabriela Prisăcariu și-a revenit rapid după sarcină, iar acum se poate mândri cu un trup tras prin inel. Dovadă în acest sens stau chiar fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare. Se pare că nu este vorba despre nicio intervenție estetică ci, mai degrabă, despre multe ore petrecute în sala de fitness.

Fanii Gabrielei Prisăcariu au apreciat-o pentru felul în care arată chiar dacă este mămică și, în urmă cu doar câteva luni, a trecut printr-o sarcină.

Gabriela Prisăcariu [Sursa foto: Instagram]

Cum areușit Gabriela Prisăcariu să reintre în formă după naștere?

Gabriela Prisăcariu a reușit să slăbească circa 12 kilograme în doar două săptămâni de la sarcină, rămânând doar cu 8 din cele 20. Chiar și așa, soția lui Dani Oțil nu urmează vreo dietă anume, însă activitățile cu cel mic o fac să uite de mâncare uneori.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată.

Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, povestea, în septembrie 2021, Gabriela.