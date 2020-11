Gabriela Szabo a fost confirmată pozitiv cu COVID-19: ”Îmi pare rău să vă dau vești mai puțin bune”

Gabriela Szabo [Sursa foto: Facebook]

Deși a respectat toate măsurile impuse de autorități în contextul pandemiei, Gabriela Szabo a aflat că este confirmată pozitiv cu COVID-19. Ulterior, sportiva a postat pe pagina sa de Facebook că a fost infectată cu virusul ucigaș.

In articol:

Citeste si: Gabriela Szabo are venituri de 10.000 de euro pe lună! Vezi cum a ajuns fosta campioană la atletism să încaseze atât de mulţi bani!

Citeste si: Gabriela Szabo are o avere uriașă! Câte case și câte mașini are fosta campioană olimpică de atletism?

Citeste si: A murit un mare poet din România. „Îi suntem datori pentru ce a lăsat în urmă.” - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Gabriela Szabo și-a anunțat fanii că o să fie nevoită să stea două săptămâni în carantină la domiciliu. În plus, sportiva se simte bine, dar speră ca starea sa de sănătate să nu se înrăutățească pe parcurs. Gabriela Szabo le-a transmis fanilor să se protejeze și să respecte toate restricțiile impuse de autorități împotriva combaterii pandemiei.

Fanii i-au transmis numai gânduri bune sportivei

”Îmi pare rău să vă dau vești mai puțin bune. Știu că nu aveți chef de așa ceva. Dar oare cine are? Din păcate, trebuie să ne obișnuim cu astfel de noutăți în această perioadă. În ciuda faptului că ne protejăm, că avem grijă de noi și de cei din jurul nostru, că respectăm cu sfințenie măsurile impuse de autorități, iată, nu suntem feriți în niciun fel de acest virus care ne-a dat viețile peste cap. Am ținut să aflați despre starea mea de sănătate de la mine și nu din alte surse. În următoarele două săptămâni mă văd nevoită să stau acasă. Sunt bine. Încă sunt bine. Și sper să fiu așa și peste 14 zile, când, teoretic, pot spune: „gata, am trecut peste această înfiorătoare încercare. Nu știu ce să mai cred”, a scris Gabriela Szabo pe pagina sa de Facebook.

Imediat au început să apară și reacții din partea internauților, unde i-au transmis numai gânduri bune sportivei.

Sursa: Spynews.ro