Gafe celebre ale Elenei Băsescu. Fiica fostului președinte, Traian Basescu, a scos perle de neegalat

In articol:

Bâlbele făcute de Elena Băsescu de-a lungul timpului sunt greu de egalat.

Fiica fostului președinte, Traian Basescu, a scos perle de neegalat

Elena Băsescu, primul discurs, prima bâlbă[Sursa foto: Captură YouTube]

Elena Băsescu a ținut în anul 2008 primul său discurs ca secretar general al tineretului PD-L și nu a fost prea cursiv.

Ea s-a bâlbâit, și-a repetat vorbele și și-a corectat intonația în timpul discursului.

O altă gafă care va rămâne memorabilă este cea în care a folosit greșit pluralul cuvântului "succes", dar nu a știut nici să facă acordul dintre subiect și predicat. Această declarație încă are ecou în rândurile criticilor. Iată exact ce a spus Elena Băsescu: "Poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri... Pot să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine."

Ea a declarat la momentul respectiv că experiențele nereușite o ajută ca politician.

"Consider că mi-am primit doar botezul, la fel ca și în armată. Deci mai am un drum lung de parcurs și o să-mi văd de drumul meu și era normal să trec și printr-o asemenea experiență. Însă, experiențele de genul acesta mă vor ajuta să-mi fac acel "stomac" de politician de care am atâta nevoie, pentru a obține cât mai multe succese pe viitor", spunea Elena Băsescu la începutul carierei.

Citeste si: Elena Băsescu, mamă singură! Ce pensie alimentară primește pentru cei doi copii fiica lui Traian Băsescu

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Gafe celebre ale Elenei Băsescu

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu a continuat seria gafelor și în Parlamentul European.

Elena Băsescu, grimase ciudate în Parlamentul European[Sursa foto: Captură YouTube]

Prima gafă, care a apărut în toate publicațiile, a fost o situație bizară în care a fost surprinsă Elena Băsescu. Ea a fost surprinsă făcând un gest dubios din gură, ca și cum ar mușca în gol. Pe atunci, mulți experți au spus că acest gest necontrolat ar putea fi efectul infectării de acid hialuronic în buze, cu scopul de a fi mai mari.

Elena Băsescu a greșit tema discursului în Parlamentul European[Sursa foto: Captură YouTube]

Un alt moment memorabil, care a ajuns și în presa din străinătate, a avut loc tot în Parlamentul European. Elena Băsescu a început să vorbească numai că a greșit discursul. Dezbaterea era despre „Impas instituțional privind planurile multianuale de gestionare a pescuitului”, iar mezina preşedintelui României a citit un discurs despre… Arctica. Imediat i-a fost tăiat microfonul, ea crezând că este vorba despre defecțiuni tehnice.

Evident că a fost întrebată despre această greșeală uriașă, iar ea a dat vina pe staff-ului tehnic de la prezidiul plenarei.

“Nu a fost greșeala mea, a fost greșeala staff-ului tehnic de la prezidiul plenarei. Eu mă înscrisesem pentru dezbaterea privind “Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică” și mi s-a oferit cuvântul fără să-l cer la dezbaterea privind “Blocajul instituțional în ceea ce privește planurile multianuale de gestionare a pescuitului”.

Tabela electronică ce anunța titlurile dezbaterilor nu funcționa în acel moment. Abia mă întorsesem în plen și nu aveam de unde să știu ce subiect se dezbătea” a încercat să explice Elena Băsescu pe o rețea de socializare.

Citeste si: Elena Băsescu, dezvăluiri în premieră despre fiica sa cea mare ”Știu cum este să ai un copil născut prematur”

Un alt gest aspru criticat, pentru care ar fi putut fi pedepsită, pentru că legea îi interzice, a fost când a fotografiat buletinul de vot. Ea a postat pe Instastory o fotografie cu buletinul de vot și ștampila.

Potrivit legilor din România, „persoana care își fotografiază sau își filmează prin orice mijloace buletinul de vot în timpul exercitării dreptului de vot, riscă o amendă cuprinsă între 600 și 1.000 de lei”.