In aceasta seara, la ora 22:00, incepe cel mai fascinant show de moda si stil din Romania! Cele noua concurente, deja cunoscute publicului din intreaga tara, sunt gata de show si de prima intalnire cu telespectatorii, pentru a-si etala abilitatile stilistice.

Emotionate si, in acelasi timp, hotarate sa castige marele titlu, concurentele scot arsenalul vestimentar din dotare, isi stabilesc strategiile si fac posibile aliante, inainte de prima defilare pe podiumul “ Bravo, ai stil ! Celebrities”. O explozie de culori, tesaturi fine, stralucire, accesorii extravagante si defilari de moda spectaculoase se vor regasi in prima editie a show-ului prezentat de Ilinca Vandici.

“La „Bravo, ai stil! Celebrities” dam trendul in moda din Romania! Mi-a fost foarte dor sa anunt startul defilarilor concurentelor!”, spune Ilinca Vandici.

Batalia stilistica are si o recompensa pe masura pentru cea care va fi incoronata cea mai stilata celebritate din Romania, castigatoarea celui de-al saselea sezon al emisiunii va intra in posesia premiului de 100.000 de lei. Pe parcursul acestui sezon, telespectatorii își vor putea susține favorita prin intermediul votului exprimat prin SMS, cu indicativul atribuit fiecarei concurente, pe care il veti putea afla inca din prima editie a show-ului, difuzata in aceasta seara, la ora 22:00.

Nu ratati marea premiera a emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”, in aceasta seara, la ora 22:00, la Kanal D! Emisiunea va putea fi urmarita de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, si in fiecare sambata, incepand cu ora 23:00.