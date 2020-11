GALERIE FOTO! Radu Tibulca, Petronel Gongeanu si Andreea Lodba, actorii din serialul „Moldovenii”, amintiri din copilarie!

Andreea Lodbă, Radu Țibulcă și Petronel Gongeanu sunt exemple elocvente pentru un vechi proverb românesc care spune că nu există copil cuminte. Cei trei actori din "Moldovenii" și-au amintit cu plăcere care au fost momentele din copilăria lor care au dat mari emoții părinților. Fie că dispăreau din raza vizuală a părinților, desenau pe pereți, mergeau la furat de fructe sau încercau volții prizelor, cei trei moldoveni și-au trăit la intensitate maximă experiențele perioadei de început a vieții.

Petronel Gongeanu a fost un copil energic. Recunoaște că făcea tot ce îi cereau părinții pentru a câștiga cât mai multe momente de libertate în aer liber, alături de prietenii lui, chiar dacă asta însemna să apeleze la tertipuri care ii aduceau de cele mai multe ori cea mai dureroasă pedeapsă; interzicerea ieșitului afară. Cea care a <încasat> în plin ghidușiile simpaticului actor a fost, însă, mama sa.

"Destinul meu de mic era să devin inginer, ceea ce s-a și confirmat. Mi-am început <cariera> inca din copilarie. Am construit o barcă cu motor când aveam doar 8 ani, folosind motorul din feonul mamei mele. Aveam celebra <scârțietoare>, am dezmembrat aparatul pentru a lua motorul, l-am pus pe <bărcuța> improvizată, am atașat și firul și am pus-o la apă, evident băgând ambarcațiunea în priză. S-a creat un scurtcircuit, panoul electric s-a făcut scrum și îmi amintesc că părinții mei nu au fost foarte fericiți, s-au speriat serios. Pentru că marea mea dorința era mereu să ies să mă joc cu copiii și nu puteam face acest lucru până nu mâncam tot, fiind un copil foarte slab, am găsit o metodă să mă eschivez. Așa că aruncăm mâncarea după frigider, dar am fost descoperit repede, în câteva zile mirosea toată bucătăria. Acesta a fost un moment pe care o să mi-l amintesc toată viață. Nu cred că am mai ieșit din casă două săptămâni", a povestit cu umor Petronel Gongeanu, cel care da viață personajului pădurarul Mitică în serialul "Moldovenii".

Copil unic la părinți și foarte răsfățat, Radu Țibulcă are și el partea lui de amintiri comice din copilărie, chiar dacă la acel moment părinții lui nu găseau sâmburele de amuzament. Curios, entuziast și mereu pus pe sotii, actorul care îl interpretează pe primarul Ghiță Șpagoveanu poate face cu greu o selecție a traznailor făcute. De la aruncatul mănunchiului de chei de la casă și mașină într-un lac, aruncatul telecomenzii în toaletă sau momentul în care a căzut pe jumătate într-un canal, cu siguranță Radu Țibulcă a experimentat din plin perioada copilăriei. Nici amenințările cu școala de corecție din partea mamei sau a bunicii nu funcționau în cazul ștrengarului.

"Am făcut multe năzbâtii în copilărie, mereu eram tentat să văd până unde merge răbdarea părinților mei. Ma aflam in curte, sub o pergola si o masa mare, plina cu bucate. M-am gândit să dezleg câinele din curte ca să am partener de joacă. Am ajuns cu partenerul meu de joacă în zona acelei pergole și, evident, câinele a răsturnat mesele cu toate bucatele. Am alergat să prind câinele și am alunecat pe un fruct căzut din pom și mi-am spart capul. Când au venit părinții și rudele, au găsit dezastru; masa făcută vraiște și eu eram plin de sânge. Am ajuns direct la spital", și-a amintit Radu Țibulcă.

Andreea Lodbă era cuminte, ascultătoare, sârguincioasă la școală și nu făcea mari probleme părinților. Recunoaște că decizia de a face sport de performanță, atletism, când avea doar 12 ani, a maturizat-o. Cu toate acestea, frumoasă actrița avea o mare slăbiciune.

"Adoram să întru în dulapurile mamei și al bunicii mele. Probăm hainele și, dacă îmi plăceau, le modificam, să îmi vină bine. Cel mai grav era când le tăiam. Avea mama o rochie lungă, frumoasă, din mătase. Am crezut că va arăta mai bine scurtă, așa că nu am ezitat să îmi arat veleitățile de croitoreasă, spre disperarea mamei care și-a găsit rochia <bună> distrusă. Copil fiind mergeam cu sora mea și alți copii din vecini la furat de fructe. Când ne-a prins un om din sat ne-a spus mamei care, atunci când am ajuns acasă, ne-a informat că proprietarul viei chemase poliția. Ne-am speriat foarte tare și eu, și sora mea, iar de frică ne-am culcat foarte devreme," a rememorat Andreea Lodbă, cea care o impersonează pe Aurica în celebrul serial "Moldovenii".

