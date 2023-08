Gândul care i-a dat fiori Danei Robei, din prima clipă în care a deschis ochii și s-a trezit la Terapie Intensivă: "Mi se părea că sunt în sicriu". Nu-și poate scoate nici acum din minte acele momente

In articol:

Cazul Danei Roba a cutremurat o țară întreagă, asta după ce soțul său, Daniel Balaciu, a lovit-o cu bestialitate în cap, cu un ciocan. Din nefericire, make-up artista a suferit răni grave, motiv pentru care a fost supusă unei intervenții chirurgicale pe creier care a durat mai bine de nouă ore.

De asemenea, a avut multiple răni și la nivelul mâinilor, motiv pentru care a purtat bandaje și ghips pentru o bună perioadă de timp.

Ca printr-o minune, bruneta a reușit să scape cu viață, însă își amintește cu groază despre momentul în care s-a trezit și a aflat că este internată la Terapie Intensivă.

Dana Roba, despre momentul în care s-a trezit la Terapie Intesivă

Fără îndoială, Dana Roba a trecut prin cele mai negre momente din viața sa și se gândește și acum cu groază la calvarul pe care l-a trăit. Make-up artista a rememorat momentul în care s-a trezit pe patul de spital, la secția Terapie Intensivă. Nu i-a venit să creadă ce aude și a început să plângă foarte tare. Tot atunci, a trăit pe pielea sa un șoc imens și și-a imaginat cele mai negre scenarii. Ba chiar a mărturisit că avea impresia că se află deja în sicriu.

Citește și: "Am avut un alt șoc" În ce stare și-a găsit Dana Roba fiicele, după ce a ieșit din spital. Și-a stăpânit cu greu lacrimile, când a vorbit despre momentul în care le-a revăzut: "Fetițele mele erau cu șlapii rupți"| EXCLUSIV

„Cornelia Ionescu: Ce ți-a spus când ai deschis ochii?

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Fotomodelul care a purtat pe plajă un bikini minuscul auriu și a întors toate privirile. Dorina a pozat fără inhibiții| FOTO- stirileprotv.ro

Dana Roba: Mi-a zis că sunt la Terapie Intensivă. Mi-a zis o asistentă: "Bună ziua! Suntem la Terapie Intensivă. Îți place costumul meu? Spune-mi ce culoare e!". Și am zis că da, am început să plâng. Am început să plâng că sunt la Terapie Intensivă, mi se părea că mi-a spus că sunt în sicriu, așa grav mi s-a părut. Și am zis că vreau în salon. M-au dus în salon. Șocul a fost prea puternic. Dacă îmi zicea că sunt în salon nu aveam treabă, putea să mă lase acolo încă o săptămână.”, a mărturisit Dana Roba în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de Youtube WOWnews .

Dana Roba, despre momentul în care s-a trezit la Terapie Intensivă [Sursa foto: captură video]

Citește și: Dana Roba urmează să se întâlnească cu Daniel Balaciu! Mărturii cutremurătoare despre momentul în care își va vedea fostul soț în instanță: "Nu vreau să stau cu fața! Ce să văd? Un topor?"| EXCLUSIV

Ce a simțit Dana Roba atunci când s-a privit pentru prima oară în oglindă?

Din cauza loviturilor suferite, make-up artista a rămas cu foarte multe răni, inclusiv cu o cicatrice destul de mare în zona capului. Dana Roba a povestit că abia după patru zile a avut curajul să se vadă în oglindă, iar atunci a observat că avea probleme foarte mari și cu ochiul stâng. Cu toate acestea, este extrem de recunoscătoare pentru faptul că a reușit să scape cu viață din tot acest calvar. Este încrezătoare în forțele proprii, în ciuda faptului că mai are de parcurs un drum lung până la recuperarea completă.

Citeste si: „De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă.” Ramona Olaru își ajută părinții de fiecare dată când aceștia au nevoie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Citește și: ”Un demon a venit în fața mea” Semnul care ar fi prevestit teroarea la care Dana Roba urma să fie supusă de către fostul soț! Detaliul pe care l-a dezvăluit abia acum

„Cornelia Ionescu: Când ai cerut o oglindă să te vezi și care a fost reacția ta?

Dana Roba: După vreo patru zile, când m-am văzut și am văzut că ochiul stâng nu pot să-l deschid, ochiul stâng îmi fugea foarte tare. Acum chiar sunt ok, sunt bine, slavă Domnului, dar atunci mi-a fost foarte greu, să văd că nu pot să deschid ochiul. Îi spuneam surorii mele să mă șteargă la ochi, să-mi revin. Nu mai am miros și gust pe viață, este foarte greu prin ce am trecut.”, a mai spus make-up artista în cadrul emisiunii menționate anterior.