Gat inflamat: 6 tratamente rapide

Gatul inflamat este cauzat de cele mai multe ori de infectii virale, bacteriene sau fungice care pot inflama fie peretele faringian (faringita), fie membrana mucoasa a laringelui (laringita), fie amigdalele (amigdalita).

Unul dintre cele mai frecvente simptome ale gatului inflamat este durerea, in special in timpul inghititului.

Cu toate acestea, durerea reprezinta un simptom in numeroase alte afectiuni, unele dintre ele mult mai severe, motiv pentru care este necesara apelarea la un consult medical specializat, pentru ca medicul poate evidentia cauza exacta si tratamentul corespunzator.

Avand in vedere ca inflamatia este de cele mai multe ori cauzata de o infectie, este posibil ca medicul sa poata recomanda si un antibiotic alaturi de celelalte tratamente.

Daca nu se poate apela imediat la medicul specialist din anumite motive, in continuarea acestui articol iti vom prezenta cateva tratamente rapide pentru ameliorarea gatului inflamat, menite sa-ti aline durerea pana cand este posibila vizita la cabinetul acestuia.

6 tratamente rapide pentru gatul inflamat

Daca prezinti simptome asociate cu" rosu in gat" cum ar fi durere, senzatie de arsura sau disconfort la deglutitie, urmatoarele remedii ar putea ajuta la diminuarea acestora inainte de a ajunge la medicul de familie.

Tratamentul cu miere

Datorita proprietatilor sale antiinflamatoare, antioxidante si antimicrobiene evidentiate in numeroase studii, cum ar fi cel publicat in 2018 [1], mierea a fost si inca este folosita atat pentru a ajuta la combaterea infectiilor cat si pentru

a ameliora durerile prezentate.

Poate fi folosita in ceaiuri sau alte remedii ori consumata ca atare, caci mierea ajuta la ameliorarea durerilor in gat si nu numai.

Cu toate acestea, copiii sub 1 an nu trebuie sa consume miere sub nici o forma, din cauza riscului de aparitie a botulismului, o afectiune care poate fi severa sau chiar fatala.

Tratamentul cu menta

Pe langa capacitatea ei de a reimprospata respiratia, menta mai poate ajuta si la ameliorarea durerilor in gat, datorita mentolului pe care il contine, un compus organic care ajuta la calmarea durerii si a tusei.

Mai mult decat atat, menta are si proprietati antiinflamatoare, antibacteriene si antivirale, iar toate acestea pot ajuta la grabirea vindecarii.

Gargara cu apa sarata

Aceasta tehnica poate ajuta la reducerea disconfortului prezentat prin inlaturarea mucusului acumulat la nivelul tesuturilor inflamate.

Gargara cu apa sarata reprezinta un remediu usor de realizat, si poate fi folosit de oricine, cu exceptia copiilor mici.

Chiar daca apa in care se va adauga sarea poate fi rece sau calda, este recomandata gargara cu apa calda, asta deoarece caldura poate avea un efect mai mare asupra diminuarii disconfortului in gat.

Tratament cu aburi

Fie ca apelezi la aburii produsi de o baie fierbinte sau de cei care ies dintr-un bol cu apa fiarta, inhalarea aburilor poate ajuta la reducerea durerilor in gat.

Pentru a beneficia cat mai mult de acest tratament este indicata inhalarea timp de cateva minute a aburilor, motiv pentru care este recomandata folosirea unui prosop pe cap, pentru a putea retine cat mai mult aburii in acelasi loc.

Medicamente fara prescriptie medicala

Acesta forma de tratament reprezinta una dintre cele mai rapide si simple metode de ameliorare a durerilor, atat timp cat medicamentele sunt disponibile.

Ca si cu orice alte medicamente, este importanta citirea prospectului inainte de utilizare si respectarea cu strictete a recomandarilor farmacistului.

Hidratare continua

Un alt aspect foarte important de stiut cu privire la durerile in gat este hidratarea.

Chiar daca disconfortul prezentat ar putea descuraja inghitirea frecventa, este important sa bei destule lichide, deoarece un corp deshidratat nu poate produce saliva si mucusul necesar pentru a mentine gatul lubrifiat, fapt care poate duce la o agravare a inflamatiei.

Toate aceste remedii si multe altele pot fi folosite pentru a trata inflamatia simpla de gat si durerile prezentate sau pentru a le ameliora pana la consultul medicului specialist.

Referinte:

Cianciosi, Danila, et al. “Phenolic Compounds in Honey and Their Associated Health Benefits: A Review.” Molecules (Basel, Switzerland), MDPI, 11 Sept. 2018, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225430/.