„Gata. Am 24 de ore de când am plecat de acasă!” Liviu Vârciu a dat vestea despre el și Anda Călin. Ce se întâmplă acum cu cei doi?

Liviu Vârciu și cea care îi este alături de ani întregi, iubita sa, Anda Călin, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră.

Cei doi fac show de fiecare dată când apar în spațiul public și au reușit să își cucerească urmăritorii din mediul online prin glumițele și micile înțepături pe care și le aruncă constant unul altuia.

Prezentatorul TV și partenera sa de viață au plecat departe de România. [Sursa foto: Captură foto]

Liviu Vârciu a dus-o pe Anda Călin la mare distanță de casă

Liviu Vârciu și partenera sa de viață profită de fiecare clipă liberă pe care o au și încearcă să petreacă timp împreună.

De această dată, aceștia au hotărât să ia o mică pauză de la proiectele în care sunt implicați și au plecat într-o mult râvnită destinație de vacanță.

Cei doi au ajuns cu câteva ore în urmă în Maldive, unde se bucură de mare, soare și relaxare.

Drumul până acolo nu a fost însă deloc ușor, pentru că celebrul cuplu a fost nevoit să schimbe mai multe avioane. În total, aceștia au petrecut în jur de 24 de ore pe drum.

Anunțul a fost făcut chiar de către prezentatorul TV, în stilul său caracteristic. Liviu a glumit și le-a mărturisit fanilor săi de pe Instagram că vede această vacanță pe o dovadă de dragoste.

„Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu cu părul ăsta în cap? Cu doamna. Ce vorbești. Gata, dragii noștri de acasă, dacă aveți o problemă, am ajuns cu bine, după 5 aterizări, 6 decolări, nici nu mai știu. Am 24 de ore de când am plecat de acasă, nu am dormit deloc. Cu doamna, ia uitați-o, suntem bine. Ne-au lăsat aici, plutim, nu a venit nimeni după noi, dar e în regulă. Glumesc, e foarte tare. Am adus-o în Maldive. Dacă nici asta nu e dovadă de dragoste...”, a povestit Liviu Vârciu pe Instastory.

Liviu Vârciu și Anda Călin [Sursa foto: Captură foto]

