Gata, s-a aflat! A fost dezvăluit noul coprezentator de la Bărbați vs. Femei! Bogdan Mocanu i se alături Biancăi Comănici în platoul emisiunii: "E normal să avem emoții" | EXCLUSIV

Bogdan Mocanu este noul coprezentator de la Bărbați vs. Femei, alături de Bianca Comănici. El îl va înlocui pe Ștefan Ciuculescu. Vedeta a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre noul proiect și relația de prietenie cu Bianca Comănici.

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu vor forma o echipă la Bărbați vs. Femei, surpriza fiind dezvăluită în această seară, în ediția de la ora 18:00. Cei doi prezentatori s-au cunoscut în urmă cu mai mult timp, la Puterea Dragostei, iar pe platourile de la Kanal D au legat o frumoasă prietenie.

Bogdan Mocanu, noul coprezentator de la Bărbați vs. Femei

Emisiune Bărbați vs. Femei, difuzată în fiecare marți de la ora 18:00 live pe WOWbiz.ro și pe pagina de Facebook are un nou coprezentator! Bogdan Mocanu l-a înlocuit pe Ștefan Ciuculescu și i s-a alăturat Biancăi Comănici în platoul emisiunii, cei doi fiind de acum gazdele show-ului.

Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a dezvăluit că este extrem de încântat de noul proiect, a avut evident emoții, așa cum este normal pentru oricine, dar este sigur că se va descurca de minune cu noul rol.

"Sunt foarte bucuros să iau parte la acest proiect și sunt sigur că va fi o surpriză plăcută pentru fanii emisiunii! Am avut emoții la început, până la urmă e normal să avem emoții, dar sunt sigur că eu și Bianca o să facem o treabă foarte bună la Bărbați vs. Femei, mai ales să ne cunoaștem de foarte mult timp și suntem prieteni.

Rolul de coprezentator la Bărbați vs. Femei este cu siguranță o provocare, dar sunt gata să o accept și să îmbrățișez tot ceea ce îmi rezervă viitorul. Fani vor avea parte de multe surprize în noul sezon, atât din partea mea cât și din partea Biancăi și clar ne vor urmări cu sufletul la gură!", a dezvăluit Bogdan Mocanu, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, în platoul Bărbați vs. Femei [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Bogdan Mocanu, dezvăluiri despre noul rol la Bărbați vs. Femei

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu s-au cunoscut în timpul filmărilor de la Puterea Dragostei. Cele două vedete s-au împrietenit pe platourile de la Kanal D și au păstrat legătura după emisiune. Acum, au avut șansa să se revadă iar în fața camerelor de filmat, de această dată din postura de prezentatori.

"Eu și Bianca ne știm de mult timp. Amândoi am fost concurenți în același sezon la Puterea Dragostei, în 2020 și am păstrat legătura după emisiune, iar în prezent ne leagă o prietenie frumoasă. M-am bucurat să prezint alături de ea, mai ales că Bianca este la cârma emisiunii Bărbați vs. Femei încă de la prima ediție.

Vom avea cu siguranță provocări interesante pentru noi, prezentatorii, dar și invitați care vor veni cu povești interesante, cu experiența lor de viață", a mărturisit Bogdan Mocanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Emisiunea Bărbați vs. Femei poate fi urmărită în fiecare marți, de la ora 18:00, live pe WOWbiz.ro și pe pagina de Facebook și ulterior pe canalul de YouTube Wownews.

Bogdan Mocanu și Bianca Comănici [Sursa foto: WOWbiz.ro]