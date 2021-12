Geanina Lungu și-a botezat băiețelul în ziua de Crăciun! „Ziua în care băiețelul meu a primit taina botezului a fost unică în viața noastră!”

In articol:

Pentru Geanina Lungu, ziua de Crăciun va fi cu atât mai specială începând de anul viitor. Prezentatoare și-a botezat în ziua Nașterii Domnului Iisus Hristos băiatul pe care l-a adus pe lume în luna august a acestui an.

Geanina Lungu: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o minune de copil!”

Geanina Lungu la petrecerea de botez [Sursa foto: Facebook: Geanina Lungu]

Prezentatorea ales din nou această dată pentru un moment important din viața ei, așa cum a făcut-o, pe rând, pentru logodnă și cununia civilă cu soțul ei. Tot de Crăciun, Geanina Lungu a aflat că este însărcinată cu Zian.

„Ziua în care băiețelul meu a primit taina botezului a fost unică în viata noastră! Am trăit totul cu emoții, cu lacrimi de fericire si multă bucurie în suflete. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o minune de copil care este tot numai un zâmbet, cuminte și care nu a plâns la biserică, nici măcar când a fost băgat în cristelniță. E o binecuvântare să fim părinții tăi! Viața carusel să-ți fie, în culori și veselie!”

„Am botezat copilul de Crăciun, sărbătoare cu o mare însemnătate pentru mine...De Crăciun am fost cerută de soție, chiar acasă și lângă adevăratul Moș Crăciun din Laponia. Apoi tot de Crăciun am făcut cununia civilă. Tot în apropierea Crăciunului am aflat că sunt gravidă. De Crăciun am făcut botezul... Pentru mine, clar, există Mos Crăciun!”, a transmis Geanina Lungu.

Geanina Lungu a devenit mamă pe 11 august 2021

Geanina Lungu și Zian [Sursa foto: Facebook: Geanina Lungu]

Vara trecută, Geanina l-a născut pe Zian și, de fericire să primească o astfel de binecuvântare în viața ei, i-a dedicat micuțului un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„11.08.2021, ora 16.00 și 16 minute…timpul a stat pe loc pentru prima dată în viața mea și lacrimi de fericire mi-au coborât pe față când am auzit cel mai frumos sunet din lume...primul

tău plânset. Nimic nu va putea egala acea bucurie simțită, acel moment special. Mă uit la tine și nu mi vine să cred că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am visat!”

„Ești un înger, cel mai perfect, cel mai minunat. Tu m-ai făcut să cunosc iubirea necondiționată iar de acum înainte voi trai pentru tine, voi trăi prin tine și cu tine! Vreau să mă bucur o viață de fiecare zambet, de fiecare mișcare de-a ta și nimic să nu ne despartă. Bine ai venit în viața mea, bebe mic! Te iubesc și îți multumesc că sunt mama ta!”

