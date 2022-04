"Gemeni!" Evelin a dat-o de gol pe Anda Adam. Artista a făcut anunțul despre al doilea copil, chiar de ziua ei de naștere

In articol:

Anda Adam s-a confruntat cu o cerință neașteptată din partea fiicei sale, chiar în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 42 de ani. Evelin i-a mărturisit artistei că este momentul potrivit pentru a-i oferi o surioară și un frățior, însă are o singură condiție: să fie gemeni.

Anda Adam își dorește să devină mamă din nou

Anda Adam a recunoscut că se gândește serios la al doilea copil, de când și-a refăcut viața. Artista a dezvăluit în direct, la "Teo Show" că și fetița ei, Evelin, își dorește ca familia să se mărească. Micuța nu vrea, însă, doar o surioară sau un frățior, ci are o cerință mai specială: gemeni:

Anda Adam și fiica ei [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Teo Trandafir: Evelin, ce i-ai spus mamei?

Evelin: Că vreau o surioară și un frățior în momentul ăsta, gemeni, ca mine.

Teo Trandafir: Ok. Ești gata pentru asta? (către Anda)

Anda Adam: Nu-i așa simplă. Gemeni trebuie să fie, fată și băiat. Acum, să vedem dacă o să-mi și reușească. Este o dorință curată a mea. Și pură. Și sinceră.", au declarat Anda Adam și fiica ei, în emisiunea amintită.

Anda Adam [Sursa foto: Captură KANAL D]

Anda Adam: "Nu mă atașez de lucrurile fizice"

Întrebată care a fost cel mai emoționant cadou pe care l-a primit în viața ei, Anda Adam a răspuns fără să stea pe gânduri: cererea în căsătorie. Vedeta a dezvăluit că momentul în care iubitul ei i-a pus inelul pe deget nu poate fi comparat cu alte lucruri materiale: "De obicei nu mă atașez de lucrurile fizice. Nu contează valoarea lor. Emoțional sunt mai atașată de lucruri.

Cea mai emoționată aș putea spune că am fost atunci când am mers în Cappadocia și am fost cerută în căsătorie. Ăla-i un lucru care pentru mine e foarte prețios. Mai prețios decât orice alt obiect de valoare.", a mai spus Anda Adam.