Geminidele 2022. Când putem vedea ploaia de meteori anul acesta

Una dintre cele mai așteptate ploi de meteori poate fi văzută în luna decembrie 2022.

Ce sunt geminidele

Geminidele sunt un grup de meteori care poate fi vizibil în fiecare an, în luna decembrie.

De obicei, aceștia pot fi observați între 10 și 17 decembrie. În 2022, geminidele își fac apariția pe data de 13, data de cea mai mare intensitate fiind dimineața de 14 decembrie.

Se crede că ploaia se intensifică în fiecare an și au fost observate averse recente. 120–160 de meteori pe oră în condiții optime, în general în jurul orei 02:00 până la 03:00, ora locală. Geminidele au fost observate pentru prima dată în 1862.

Pământul va traversa o zonă în care se află cantități mari de praf lăsate de asteroidul acitv (3200) Phaethon.

Numele acestui grup de stele, Geminide, a fost ales datorită faptului că provine din constelația Gemenilor.

Cum putem vedea geminidele?

Pentru a urmări geminidele, nu avem nevoie de un instrument astronomic. Acestea pot fi observate foarte ușor cu ochiul liber, de la nivelul solului.

De asemenea, nu este nevoie să fim într-un anumit loc, deoarece ploaia de stele poate fi admirată de oriunde.

În 2022, geminidele vor face un adevărat spectacol pe cer, în noaptea de 13 spre 14 decembrie.

Este nevoie doar de răbdare și concentrare în timp ce așteptăm spectacolul. Se recomandă privitul cerului într-o locație mai puțin aglomerată, sub cerul liber.

Cel mai spectaculos lucru la geminide este faptul că nu au o viteză mare și pot fi văzuți foarte bine datorită luminii lor. Debitul maxim de meteori poate ajunge la 120 pe oră.

Ploi de meteori notabile

De-a lungul timpului, au fost inventariate mai multe ploi de meteori. Majoritatea numelor acestora sunt derivate de la denumirea constelației în care se află radiantul lor. Fiecare ploaie de meteori are loc an de an, în aceeași perioadă, cu o intensitate variabilă.

Cea mai cunoscută ploaie de meteori de-a lungul anilor este Perseide, al cărei maxim apare în data de 12 august a fiecărui an, cu o rată de peste un meteor pe minut.

Ploaia de meteori Leonide își atinge maximul pe 17 noiembrie. Această ploaie produce o furtună de meteori, cu o rată de mii de meteori pe oră, la fiecare 33 de ani.

Fluxurile de meteori produse de Leonide au dat naștere termenului de ploaie de meteori atunci când, în timpul furtunii din noiembrie 1833, s-a realizat pentru prima dată că meteorii radiază din apropierea stelei Gamma Leonis.

Ultimele furtuni de Leonide au avut loc în 1999, 2001 și 2002. Atunci când nu produce „furtuni”, activitatea ploii de meteori Leonide este mai scăzută decât cea a Perseidelor.

Surse: ro.wikipedia.org, solarsystem.nasa.gov