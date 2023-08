Genoa vrea să își întărească apărarea și are în „în vizor” doi fundași cu experiență. Radu Drăgușin poate concura cu Simon Kjaer și German Pezzela

In articol:

Campionatul în Italia a început, dar startul acestui nou sezon nu a fost unul foarte bun pentru echipa lui Radu Drăgușin. Genoa a înfruntat Fiorentina, iar trupa la care joacă internaționalul român a fost învinsă cu scorul de 4-1.

Conform Sport.ro, persoanele din conducerea genovezilor au decis că este cazul să aducă oameni cu experiență pentru a întări comportimentul defensiv. În vizorul celor de la Genoa sunt: German Pezzela și Simon Kjaer, ambii jucători cu experiență în Serie A.

German Pezzela și Simon Kjaer au experiență în Serie A

German Pezzela este un fundaș argentinian de 32 de ani care are 347 de meciuri la activ, cele mai multe fiind în componența celor de la Real Betis și Fiorentina. Acest lucru înseamnă că jucătorul nu este deloc străin de meciurile din Serie A și de stilul de joc din acest campionat.

Simon Kjaer este un fundaș danez cu o experiență ceva mai mare decât a argentinianului. Jucătorul celor de la AC Milan are peste 500 de meciuri și are trecute în CV echipe destul de importante din Europa, cum ar fi: Atalanta; AS Roma; Sevilla; Wolfsburg; Lille; Palermo sau Fenerbahce.

Radu Drăgușin a jucat pe parcursul întregului meci contra celor de la Fiorentina. Alături de internaționalul român au mai făcut parte din linia defensivă Mattia Bani și Davide Biraschi.

Cum au fost transferați Radu Drăgușin și George Pușcaș la Genoa

În lotul celor de la Genoa a fost și George Pușcaș, dar acesta a fost doar rezervă. Cei doi internaționali români au fost cumpărați definitiv de trupa lui Alberto Gilardino în această vară.

Radu Drăgușin, fundașul de 21 de ani, a fost cumpărat cu 5.5 milioane de euro de la cei de la Juventus. Înainte de a fi achiziționat definitiv de genovezi, internaționalul român a evoluat la această echipă sub formă de împrumut în sezonul 2022/2023. În prezent, cota fundașului de 21 de ani este apreicată pe Transfermarkt la opt milioane de euro.

George Pușcaș, precum Drăgușin, a evoluat sub formă de împrumut la Genoa în sezonul 2022/2023 după care a fost cumpărat definitiv de către formația din Seria A cu trei milioane de euro.