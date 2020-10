George Burcea a fost luat cu salvarea de la Ferma! Care ar fi motivul principal pentru care actorul a părăsit competiția

George Burcea

George Burcea a trecut prin momente cumplite la reality show-ul unde participă. Actorul a acuzat dureri de cap și a fost luat cu salvarea. Chiar mai multe, el a fost pus în situația în care a fost nevoit să aleagă cineva îi va ocupa locul sau dacă va rămâne, în continuare, în emisiune.

George Burcea, luat cu salvarea de la Ferma

In articol:

George Burcea a plecat de la Ferma, după ce medicii i-au spus clar că nu mai are voie să facă efort în perioadă care urmează. Actorul s-a accidentat grav și, astfel, a decis să ca în locul lui să vină Viviana Sposub, care a păsărit competiția în urma duelului cu Ana Maria Abei.

Citeste si: Viviana Sposub și George Burcea se pregătesc de căsătorie?! Cei doi îndrăgostiți vor merge să își viziteze părinții împreună: "Multe momente frumoase..."

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Totodată, fiind plecat la spital, aceasta nu a știut despre eliminarea iubitei lui, dar Mihaela Rădulescu i-a arătat un filmuleț cu evenimentele petrecute cât timp a fost plecat. Cu lacrimi în ochi, George a fost extrem de dezamăgit că nu și-a putut lua la revedere de la Viviana. Burcea și-a motivat plecarea și declara faptul că iubita lui vrea să lupte pentru ea, nu pentru el. De asemenea, el își dorește să se facă bine, atât pentru cele două fetițe, cât și pentru a avea grijă de noua sa familie, formată cu Viviana Sposub.

George Burcea și Viviana Sposub

George Burcea, depistat pozitiv cu coronavirus

Fostul soț al Andreei Bălan a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus! Alături de el, se pare că și actuala iubită este diagnosticată pozitiv cu virusul provenit din China.

'Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid', a declarat George Burcea.