Vin zile însorite pentru George Burcea. După ce divorţat de Andreea Bălan şi s-a infectat cu noul coronavirus, artistul are parte şi de veşti grozave. Acesta a scăpat de dosarul penal care se pare că i-a pus capăt și mariajului cu Andreea Bălan. Actorul fusese depistat în trafic de polițiștii de la rutieră în timp ce șofa sub influența substanţelor interzise, iar acesta a spus că cea care l-a ”turnat” ar fi fost chiar Andreea Bălan.

Poliția au decis neînceperea urmăririi penale deoarece legea este mai permisivă în privința consumului de droguri și este mai strictă în privința deținerii în vederea consumului de substanţe ilegale. Actorul a scăpat de urmărirea penală deoarece polițiștii nu au descoperit nimic asupra lui, ci doar au sesizat că acesta consumase droguri.

”Dacă pe durata cercetărilor se dovedește că persoana a deținut sau deține droguri pentru consum, atunci se poate antrena răspunderea penală. Însă, dacă rezultă că o persoană doar a consumat, fără a dovedi posesia, atunci nu suntem în ipoteza unei infracțiuni”, a declarat avocatul Florin Ionuț Pascu.

În data de 21 februarie, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a anunțat, într-un comunicat de presă, că în jurul orelor 10:00, polițiștii Serviciul Rutier Ilfov au oprit în trafic un bărbat, din Voluntari, care conducea un autoturism pe Bulevardul Eroilor din orașul Voluntari, județul Ilfov.

”Bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive. Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină”, a informat IPJ Ilfov.

George Burcea a acuzat-o pe Andreea Bălan pentru dosarul penal

George Burcea a vorbit despre această întâmplare într-o postare pe reţelele sociale, unde a spus că cea care a informat poliţia ar fi fost chiar Andreea Bălan, soția sa, de care a divorţat între timp.

”Să ştiţi că mi-am luat „problema” cu banii munciţi de mine, nu de mama, Andreea sau din banii voştri. ”Poliţia Ilfov nu „m-a filat mult timp”… aşa cum au scris „genialele” ziare sau cum IPJ a dat comunicat (cred), ci au fost informaţi de Andreea. Spun asta pentru că eram de față când s-a întâmplat acest lucru. Tot acolo eram când mi s-a cerut politicos să eliberez „platoul de filmare”. Andreea ştia că eu am consumat substanţe. De unde? Şi-a însuşit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta şi-n stânga.”, a scris George Burcea la acea vreme.



"Nu e problema întregii ţări că am consumat o substanţă interzisă"

”Faptul că eu am consumat o substanţă interzisă de lege nu văd de ce ar fi problema întregii ţări… Pe lângă asta, să ştiţi că mi-am luat „problema” cu banii munciţi de mine, nu de mama, Andreea sau din banii voştri. Nu uitaţi că am voie să fac ce vreau cu banii mei, iubiţilor…. Pe lângă acest aspect, în ultimii 5 ani nu ştiu dacă m-am îmbătat de 5 ori şi atunci a fost de ziua mea, din banii mei şi într-un loc sigur, nu în club, pe stradă sau la volan, cum pretind anumite scursuri ale societăţii, scursuri care au consumat şi poluat degeaba zeci de ani. Conform legii eu am greşit şi totodatã mi-am şi asumat acest lucru, iar mai târziu voi plãti. Nu vã faceţi griji, ştia Burcea cã vine şi ziua plății”, a mai scris actorul.

Citeste si: George Burcea și Andreea Bălan au ajuns la Tribunal! Dezvăluiri