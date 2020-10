George Burcea

George Burcea a fost testat pozitiv cu virusul provenit din China, iar vineri, 16 octombrie, și a dat primele declarații despre starea sa de sănătate. Se pare că actorul este asimptomatic și s-a izolat la domiciliu. În plus, fostul soț al Andreei Bălan susține că i-a sunat pe toți oamenii cu care a intrat în contact, pentru a le da vestea.

George Burcea, depistat pozitiv cu COVID-19

Vineri, 16 octombrie, fostul partener de viață al Andreei Bălan a declarat faptul că a fost despitat pozitiv cu virusul COVID-19 și că la momentul actual se simte destul de bine. Totuși, el mai declară că nu are niciun simptom și că este optimist în ceea ce privește vindecarea. În urmă cu doar câteva zile, actorul avea mici dureri de cap și se pare că s-a dovedit a fi infectat cu virusul provenit din China.

'Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid', a declarat George Burcea.

George Burcea, atac dur la adresa Andreei Antonescu

George Burcea i-a transmis un mesaj dur, în mediul online, Andreei Antonescu. Se pare că actorul nu vrea să accepte critici din partea celei mai bune prietene a fostei soții.

"Mi-am promis că nu mă mai bag în rahaturi...dar totuși...Când pretinzi că ești un ARTIST, un om onest, o voce bună de peste 20 de ani... nu pot să tac. Nu pot să tac în fața oamenilor... și mai mult de atât... în fața oamenilor care o joacă la TV că sunt sfinți, dar în viața reală..Sunt așa cum îi vedeți aici(referire la clipul în care Andreea Antonescu a sunat la numărul de urgență, spunând că este agresată de Prinițișorul Taxiurilor).. Accept să mă judece un om corect, cu coloană și cu demnitate. Niciodată nu-mi voi ține gura în fața acestui gen de om! Cu dragoste!", a scris George Burcea, în mediul online.

