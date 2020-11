George Burcea este în culmea disperării: „Încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon”

George Burcea - Andreea Bălan [Sursa foto: Facebook]

George Burcea a încercat să ia legătură cu Andreea Bălan după ce a fost operată de urgență, însă nimeni din familia artistei nu îi răspunde la telefon.

In articol:

George Burcea - Andreea Bălan[Sursa foto: Facebook]

După ce a ieșit din izolare, George Burcea a încercat să ia legătura cu Andreea Bălan pentru a-și vedea fetițele, dar nu îi răspunde la telefon.

”Andreea mi-a spus că fără test negativ nu mă primește să-mi văd fetițele”, a declarat George Burcea.

Citeste si: A murit un mare poet din România. „Îi suntem datori pentru ce a lăsat în urmă.” - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Actorul susține că în ultima conversație pe care a avut-o Andreea Bălan, aceasta i-ar fi spus să vină cu testul negativ la COVID dacă vrea să își vadă fetițele.

„Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic. ” a declarat George Burcea pentru FANATIK.RO.

Citeste si: Gestul incredibil al lui George Burcea după ce s-a vindecat de COVID, iar Andreea Bălan a intrat în spital, la URGENȚE! E ireal

Care este starea Andreei Bălan

Surse apropiate din anturajul Andreei au dat detalii despre internarea de urgență a artistei.

“Mama ei este la spital cu ea. Andreea este foarte speriată, se teme foarte tare de o posibilă operație pentru că ar trebui să o anestezieze. Știti că la ultima anestezie, când a născut-o pe mezină, a intrat în stop cardiac. Este normal să îi fie teamă, să fi rămas cu sechele. Are o teamă în suflet numai când pune piciorul în spital. Încearcă să fie puternică. Toată lumea a sprijinit-o și s-a interesat de starea ei, inclusive fostul ei soț, George Burcea. De actualul iubit, Tiberiu Argint, nici nu mai zic, e lângă ea cu tot sufletul. Rămâne de văzut care este diagnosticul final al medicilor, dacă a fost o simplă ocluzie intestinală, ori dacă problema este mai serioasă. Operația rămâne varianta cea mai severă, zic medicii. Ei nici măcar nu o iau în calcul, pentru că, este adevărat, riscul de stop cardiac pe masa de operație este foarte mare la ea”, au declarat surse din anturajul Andreei Bălan.

Citeste si: Andreea Bălan a fost operată de urgență. În ce stare se află vedeta: „Sunt foarte rare aceste incidente”