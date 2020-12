George Burcea i-a cunoscut părinții Vivianei Sposub! Relația celor doi trece la etapa următoare

Fostul soț al Andreei Bălan și Viviana Sposub formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din țara noastră. Cei doi îndrăgostiți se pare că au trecut la etapa următoare din relația lor, pentru că aceștia au mers la părinții coprezentatoarei de televiziune.

George Burcea, în vizită la părinții iubitei sale

In articol:

Se pare că fostul concurent de la Ferma a decis că este momentul în care aceștia trebuie să își cunoască părinții reciproc, ținând cont și de faptul că amândoi sunt din același oraș, Botoșani. George Burcea a aplecat alături de Viviana în vizită, la Botoșani, iar prima oprire a fost la familia acesteia.

În urma unei postări de pe Instragram, actorul a arătat faptul că este alături de iubita lui în Botoșani și că este extrem de fericit, acest lucru deducându-se din inimioara pusă pe fotografie.

George Burcea, în vizită la părinții iubitei sale

George Burcea, infectat cu noul coronavirus

În urmă cu doar câteva săptămâni, fostul partener de viață al Andreei Bălan a declarat faptul că a fost infectat cu noul coronavirus. Acesta a stat în izolare, alături de iubita sa de la momentul actual.

'Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid', a declarat George Burcea.