Poveste de Mãrtisor



- Am observat cã domnul Burcea( tata), a iesit în presã în ultimul timp si m-a discreditat total. Ce poti sã-i ceri unui om care si-a bãtut fosta sotie ( mama) pânã la lesin, si-a omorât fosta amanta, si era cât pe ce sã bage un cutit în propriul fiu....Burcea mic...😉. In curând ii voi demonta tot ce a spus si abia astept sã-l vãd cum isi înghite amarul din propria cavitate bucalã. Take your time, bro😜

- S-a discutat mult despre prezenta mea în emisiunea lui Brancu si Majda. Nu mergeam dacã nu-i promiteam Majdei ca o fac ( am fost colegi la facultatea de teatru) si cã prima si ultima emisiune la care merg, va fi a ei. Si asa am si fãcut. Am mers sa vorbim despre campania Sincer eu, doar ca domnul prezentator, dupã ce m-a lãsat sã-mi spun monologul ( de care nu era interesat oricum), a început sã primeascã mesaje ( in direct), cu întrebãrile pe care trebuie sã mi le adreseze ( lucru pe care l-a si fãcut), doar cã fiind nesatisfãcut de raspunsurile mele de moldovean cu coloana ( sau prost uneori), s-a supãrat si a început sa primeascã si mai multe detalii ( din familie). De la cine primea întrebãrile? Eiii, hai ca v-ati prins...

- Sfat: niciodata, dar niciodata sã nu amenintati pe cineva cã-l puteti distruge asa cum ati mai facut-o candva....Niciodata. Din interiorul acelui om va iesi un crocobaur mare care se va lua la trântã cu voi. Si nu va iesi bine, indiferent cate conexiuni aveti la nush ce nivel. Nimeni nu va pãrãsi cuibul, daca acolo-i bine...

- Am primit peste 2000 de mesaje si 1300 de comentarii ( le-am banat/sters), în care sunt înjurat în ultimul hal. Am un mesaj pentru desteptii care au facut, fac sau care vor mai face acest lucru: fiecare mesaj mã încarcã cu o energie debordantã si mã linisteste când vãd cã sunt oameni mai prosti decât mine. Si sunt multi... Sar”naaa. ( Moldovean fericit 😉 ).

- Domnule miel cu 7 nãri, noi doi nu am avut niciodata discutie/contract pentru o eventuala suma de bani. Poate ai avut cu altcineva si ai uitat. Nahhh, bãtrânetea...Se poate, bineinteles, ca frustrarea sa-ti fie atat de mare, incat sa dai din tine tot ce ai mai rau posibil Nici nu te-am perceput altfel vreodata. Eu cred ca ar trebui sa-ti intrebi producatorii de cate ori m-au sunat in 3 zile ca sa-mi ofere bani pentru a sta pe canapeaua ta si pentru a-mi spune povestea. Nu vrei ca publicul sa stie ca voi platiti oamenii sa stea pe canapea? Ehh, lasati, ca nu suntem toti la fel de prosti asa cum ne considerati dumneavoastra, domnule…. Doare cand cineva va da de gol, nu? App, senior, tot presa voastra de rahat a inventat suma…eu nu am spus niciodata ce suma mi-ati oferit, pentru ca nu v-am lasat sa ajungeti pana acolo 😜

- Hai, aveti grijã de nasul vostru 😉

“Iubitã” presã, daca preiei acest text, te-as ruga sã-l preiei integral si sa nu scoti din context lucruri ( asa cum faci de obicei). Multumesc