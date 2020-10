George Burcea pus în dificultate. Andreea Bălan sau Viviana Sposub?

Andreea Balan - George Burcea - Viviana Sposub [Sursa foto: Facebook]

George Burcea a dat uitării durerea pricinuită de despărţirea de Andreea Bălan şi şi-a recăpătat fericirea în braţele frumoasei Viviana Spusub. Actorul nu vrea să facă comparaţie între iubirile vieţii sale, fiind de părere că timpul va decide cine și-a pus cu adevărat amprenta asupra vieţii lui.

Viviana Sposub - Andreea Bălan[Sursa foto: Facebook]

Actorul George Burcea şi cântăreaţa Andreea Bălan au reuşit să treacă peste despărţire şi şi-au refăcut amândoi vieţile amoroase, deşi incă nu au divorţat oficial. George a declarat că Viviana Sposub a apărut în viaţa lui într-o clipă în care nu mai avea nici o speranţă la bucurie şi împlinire personală.

Mama copiilor sau iubita actuală?

Actorul a fost întrebat de către reporterii de la ciao.ro dacă ar putea să facă comparaţie între mama copiilor săi și actuala lui iubită, George Burcea a oferit un răspuns evaziv, care nu lasă loc de interpretări.

„Pentru a descoperi aceste lucruri este nevoie de timp, așa că vorbim după 1 an. Deocamdată nu doresc să fac „n” comparații, ci să ma bucur atât de ea”, a spus George pentru sursa citată.

George şi Viviana sunt în izolare

George Burcea și Viviana Sposub au anunțat în urmă cu căteva zile că au ieșit pozitivi la testarea pentru COVID-19 și că, din acest motiv, au decis să se izoleze, cu atât mai mult cu cât, amândoi, prezintă forme asimptomatice ale bolii. ”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a declarat George Burcea pentru o emisiune tv, iar Viviana l-a completat: ”Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile”.