George Burcea, reacționează în scandalul cu fosta soție. Cum se apără actorul în fața acuzațiilor ce i se aduc

George Burcea a fost căsătorit o perioadă scurtă de vreme, iar după doi ani petrecuți prin tribunale, actorul a divorțat de cea care l-a făcut tată de două ori.

Însă, deși separați, lupta între cei doi continuă și asta pentru că fosta sa soție își dorește custodia exclusivă a celor două fete.

George Burcea, reacție vehementă în scandalul custodiei fiicelor sale

Astfel, după ultimele declarații făcute de aceasta, prin care îi aduce unele acuzații lui George Burcea, cel din urmă a reacționat acum.

Deși spune că până la acest moment a dus această luptă în instanță, dar, așa cum a făcut-o mereu când i s-a denigrat imaginea, vrea să spună și public care este partea lui de adevăr în toată această poveste.

Conform actorului, cele mai recente acuzații care i s-au adus sunt total false, lucru pe care, spune el, a cerut să-l dovedească până și în instanță, prin imaginile de pe camerele de filmat din curtea locuinței fostei soții.

Mai mult decât atât, el spune că, contrar fostei, ceea ce au hotărât judecătorii, ca cele două fete să fie cu ambii părinți, este cel mai sănătos mod de a educa și de a crește niște copii.

Astfel, el mărturisește că ultimele reacții pe care fosta sa parteneră le-a avut nu sunt decât niște jocuri de orgolii prin care vrea să dovedească victoria ei, ceea ce, subliniază el, înseamnă o pierdere și o suferință uriașă pentru minore.

Prin distorsionarea realității, după cum numește Burcea ieșirele fostei soții, ea nu face altceva decât să îi strice imaginea și să îl îndepărteze de fiice sale, cărora le declară toată dragostea lui.

Totodată, el spune că, dacă spusele mamei fetelor ar fi adevărate, atunci ea nu ar fi trebuit să le lase nici măcar o clipă în compania sa. Doar că, el și fetele sale au petrecut timp de calitate împreună în timp ce mama lor, spune Burcea, își trăia viața și se arăta fals nemulțumită de relația tată-fiice, dar și de cea dintre ei, de foști soți.

”De câteva zile mă gândesc dacă să reacționez public și nu doar în instanță la linșajul public inițiat de fosta soție. Probabil în anticiparea apelului ce urmează a fi judecat pentru procesul de divorț, consider că mi s-a declarat război, dar nu voi da curs la așa ceva. Nu voi răspunde atacurilor cu aceeași monedă pentru că nu asta este soluția când singurul meu scop este bunăstarea copiilor. Cu toate acestea, mă voi apăra de fiecare dată când mama copiilor va încerca să mă denigreze public și să creeze o imagine falsă despre mine doar pentru a obține custodie exclusivă. Copiii au nevoie de ambii părinți pentru o dezvoltare armonioasă. Îmi iubesc cele două fetițe până la cer și înapoi și sunt sigur că și mama lor simte același lucru.

Tocmai de aceea mă întristează enorm când văd cum încearcă să mă îndepărteze de ele, neluând în seamă faptul că distorsionarea realității și această “luptă” nu le va face decât rău și le va crea o suferință dificil de vindecat. Copiii nu ar trebui să fie armele pe care le foloseșți pentru a-ți hrăni orgoliul! Mă tot întreb de câteva zile cum ar putea o mamă să își lase copiii pe mâna unui om care vine “beat” la ușa ei și face scandal? Oare o mamă care simte că puii ei sunt în pericol nu ar face orice îi stă în putință pentru a nu lăsa copiii în prezența unui om “beat” nici măcar o secundă? Dar, când știi perfect că acest lucru este doar o minciună, faci o postare pe internet (pentru a crea puțină vâlvă), apoi ieși liniștită la restaurant, nu suni nici măcar o dată să vezi ce fac copiii în prezența mea și apoi te arăți nemulțumită (tot pe internet) de faptul că fetițele nu au stat mai mult în vizită la tatăl “beat”.

Am trimis notificare împreună cu avocații și am cerut să fie făcute publice “dovezile video”, având în vedere că toată casă dumneaei este împânzită de camere de luat vederi. Dar poate văzând și ea filmările, a realizat că minciună are picioare scurte (având în vedere că ea nu era prezentă când am luat fetițele și nu a fost niciodată, singură interacțiune fiind de fiecare dată cu bunica fetelor). Ar mai fi multe de zis, dar prefer să rezolv totul în instanță așa cum am făcut și până acum și așa cum am reușit să îmi obțin dreptul de a mă putea bucură de minunile vieții mele. Mama lor consideră că decizia judecătorilor de a oferi custodie comună este o înfrângere pentru ea, dar ce nu realizează este că această decizie este cel mai mare câștig pentru fetițe!”, a scris George Burcea pe contul personal de Facebook.