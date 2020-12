George Burcea s-a dezlănțuit! Atac dur la adresa actorului Florin Zamfirescu

Replici dure în mediul online între actorii George Burcea și Florin Zamfirescu.

George Burcea a răbufnit pe rețelele de socializare, în urma unei postări făcute de Florin Zamfirescu. Actorul în vârstă de 71 de ani și-a întrebat urmăritorii cine este „actorul” George Burcea. El s-a referit la fostul soț al Andreei Bălan drept un actor care joacă „prin paturi rol de Casanova”.

„Dragilor, cine este “actorul” George Burcea? Ce roluri a jucat in scurta-i carieră? Joaca prin paturi rol de Casanova? Am căutat pe internet și nu am găsit nici un actor cu numele asta. De ce jigniți aceasta breasla? Nu mai aveți nevoie de ea?”,este postarea făcută de actorul Florin Zamfirescu pe pagina sa de Facebook.

Postarea lui Florin Zamfirescu, despre George Burcea [Sursa foto: Facebook]

George Burcea, reacție acidă după postarea lui Florin Zamfirescu

George Burcea i-a dat replica celebrului actor, tot printr-o postare pe Facebook. Vizibil deranjat de ceea ce i-a spus Florin Zamfirecsu. Georce Burcea a încercat să păstreze o decență în mesaj. Iubitul Vivianei Sposub a mărturisit că a absolvit o facultate de teatru și a și lucrat cu celebrul actor la un moment dat.

„Ziua bună domnule profesor Florin Zamfirescu

si sãrbãtori cu sănătate, liniste si întelepciune sa aveti. Dacă nu mă anunta un coleg de postarea Dv, nu o vedeam nici in urmatorii 10 ani - când probabil avea să fie prea târziu pentru unii dintre noi, dar ghinionul Dv s-a numit actorul Gigi si implicit eu, ,,actorul” George Burcea care, domnule profesor, a absolvit chiar la ai Dv colegi de la IATC/ ATF/UNATC, în perioada în care Dv vă pregăteati de o pensie usoară, domnule. Să fiu mai exact, se întâmpla în 2015, stimabile, iar de atunci am făcut si eu ce am putut si să stiti ca sunt mândru de mine si chiar tin capul sus, nu ca altii de la institut care n-au stiut decât să-l vandalizeze si mai apoi sa-l abandoneze.

Domnule profesor, am si filmat împreuna la un moment dat, dar vă înteleg atât bătrânetea, cat si nepasarea către colegi sau viitori colegi pe i-ati antrenat chiar Dv, domnule. Din păcate, la facultate tronează de multi ani atât incapacitatea celor care conduc si predau la această institutie, cat si lipsa de sânge în instalatie pe care cu totii ar fi trebuit cumva, cândva.....să îl detină”,a scris George Burcea, pe Facebook.

George Burcea a transformat răspunsul dat pentru Florin Zamfirescu într-un atac la adresa nepotismului din facultățile de tetaru, cât și din domeniu în sine. „Nu as dori să scriu mult nici despre nepotismul care a tronat zeci de ani, stimabile. Nepotism dus la cote maxime si care, domnule profesor, in loc să facă din nou generatii de aur, i-au distrus, domnule. Pe româneste, si-au batut joc de scândură, de breaslă si de copii. Au fost profesori care n-au jucat 1 spectacol in viata lor, dar care au predat ACTORIE, domnule. Ca si cum eu, ,,actorul” George Burcea ... acest Casanova de România, as merge de mâine să predau la facultatea de medicină veterinară. Sunt sigur că după o primă interventie a mea, animalul s-ar întâlni cu bunicul, care fix anul acesta împlineste 7 ani de când s-a dus. Asadar, animalul ar muri, iar eu as continua sa practic aceasta meserie, caci în Romania este normal, nu-i asa?”, a mai adăugat George Burcea.

Actorul a mărturisit că a făcut mai multe în cei 5 ani ai săi de activitate decât mulți alți actori „mari” ai României. George Burcea i-a mulțumit, într-un final, actorului pentru postarea pe care a făcut-o, deoarece i s-a confirmat încă o dată că talentul și frumusețea sunt de prisos, atât timp cât intervine și bătrânețea. (Citeste si:George Burcea i-a cunoscut părinții Vivianei Sposub! Relația celor doi trece la etapa următoare)

„Sa fiti linistit si împăcat că unele generatii pleacă, iar altele sunt gata să vină dupã celelalte. Stati linistit, ca si nouă ne va veni rândul. Cu mesajul postat de Dv mi s-a confirmat încă o dată faptul că indiferent cât de bun, frumos si talentat ai fi în tinerete, bătrânetea combinată cu nemultumirile vietii, te duc într-o zonă destul de sensibilã. Imi pare rau pt Dv. Stimabile, as mai scrie multe lucruri, dar ma opresc si nu de teamă sau de rusine, ci din dorinta de a-mi pastra energie si pentru lucrurile care chiar conteaza cu adevarat pentru mine. Doresc să vă multumesc din inimă cã în prag de sarbatori ,,m-ati dus din nou” în facultate ca sa resimt atitudinea urâcioasă, frustrarea, nemultumirea si/ sau nepăsarea profesorilor care au tupeul să predea de pe scaunele pe care au stat cândva ,, monstrii frumosi” ai teatrului si filmului românesc. ,,Sărbãtori în continuare”, domnule profesor 😜😘”,a încheiat George Burcea.