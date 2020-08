In articol:

George de la Puterea Dragostei formează în prezent un cuplu cu Mona, una dintre cele mai vocale concurente. Cei doi pare că se potrivesc unul cu celălalt, iar atracția dintre ei este una vizibilă. De curând, fanele emisiunii Puterea Dragostei au scos la iveală un amănunt. Este vorba de George, actual concurent în casa dragostei și despre iubita unui fost concurent din sezonul doi. Andrei Poptelecan, căci despre el este vorba a ținut să posteze la story, pe Instagram, mesajele lui George cu iubita lui. Frumoasa blondină nu i-a acordat interes lui George, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe iubitul Monei să-și încerce norocul și a doua oară. Mesajele sunt de pe vremea de când George nu se afla în casa Puterea Dragostei.

George , luat în vizor

George și Mona formează primul cuplu din sezonul 3 Puterea Dragostei. Cei doi s-au plăcut din prima zi, iar în a doua s-au și sărutat. Ei au fost și favoriții săptămânii și protejați în prima gală a noului sezon al emisiunii. Despre George au ieșit la iveală alte lucruri, dezvăluite de vloggerițele Reea și Tina pe YouTube. Acestea susțin că George nu ar fi prea bărbat. Cele două surori sunt convinse că Mona nu va fi satisfăcută în intimitate de iubitul ei.

„Mona a pus mâna pe un bărbat mișto, dacă putem să zicem cât de bărbat este George. Eu am înțeles că George, îmi pare rău George dacă vezi vlogul ăsta, am înțeles că...Ideea este că Mona nu o să fie o femeie foarte împlinită din unele motive. Nu o să fie foarte „băgată în seamă”. Ideea este că are un bărbat frumos lângă ea și e tot ce contează”, au spus Reea și Tina într-un vlog urcat pe YouTube.