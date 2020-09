In articol:

George a izbucnit în lacrimi de ziua tatălui său. Cristina Mihaela i-a făcut o surpriză lui George și i-a făcut transmisiunea acasă, unde tatăl și fratele lui George abia aștepatu să îl vadă. La cadru a apărut și fratele mai mare al lui George care a spus că așteaptă ca fratele lui să se întoarcă acasă.

Întrebat ce are să-i transmită fiului lui cel mai mic, tatăl lui George s-a rezumat la câteva cuvinte simple: „Să fie cuminte. Să-și vadă de treabă acolo”

Tatăl lui George a fost întrebat de Cristina Mihaela și ce ar spune despre fata cu care fiul lui va veni acasă. O va plăcea sau nu? Iată ce a răspuns: „Fiecare cu gusturile lui”

Cristina Mihaela: Orice fată va alege George veți fi mulțumit?

Da.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

George de la Puterea Dragostei, mesaj pentru tatăl lui

„La mulți ani, tată! Să știi că te iubesc și mi-e foarte dor de tine”, a fost mesajul lui George pentru tatăl lui.

George a mai spus că și-a tatuat pe mână inițialele părinților săi, a fratelui și a cumnatei sale despre care spune că este o femeie minunată. George a mai vorbit și despre relația pe care o avea cu fratele lui și cu părinții înainte de a veni în casa Puterea Dragostei.

George a spus că deși nu se înțelegea foarte bine cu fratele lui atunci când erau mai mici, acum cei doi sunt de nedespărțit și pentru el „este totul”.

George de la Puterea Dragostei, despre relațiile pe care le-a avut în trecut

„Părinții mei au cunoscut o singură femeie. Fata cu care am stat trei ani de zile. Fata care a avut un copil.

Eu în viața mea am luat decizii foarte rele. Viața mea a fost foarte tumultuoasă. Sunt plecat de la 17 ani, am cunsocut o grămadă de oameni, am cunoscut și o femeie despre care nu pot să spun lucruri frumoase. Singurul lucru frumos a fost că am avut grijă de un copil. Știu ce înseamnă să fii tată”, a mai declarat George în cadrul emisiunii de sâmbătă.