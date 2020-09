George și Mona de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Captură KANAL D]

George și Mona de la Puterea Dragostei au pus punct relației lor, încă de pe când tânăra mămică se afla în Istanbul. Mona a părăsit competiția, în urmă cu ceva timp, pentru a putea fi alături de copilul ei, la începerea școlii. Nu se știe deocamdată dacă Mona se va reîntoarce la Puterea Dragostei. Fosta concurentă și Akebono au fost invitați în platoul WoWbiz, unde au povestit despre lucruri din emisiune, dar și din afara ei.

Mona de la Puterea Dragostei, despre întâlnirea cu George în afara competiției

Mona a dat mai multe detalii despre relația ei cu George și care au fost motivele care au dus la despărțire. Mai mult, ea a recunoscut că s-a văzut de curând cu George, însă decizia este clară în ceea ce privește relația lor de iubire.

„Sentimente au fost, din partea lui nu au fost, lucru confirmat chiar și de el. Eu am avut sentimente pentru el, poate mai am și în momentul de față. Ne-am întâlnit în București când au venit băieții, doar că relația este aceeași între noi. Nu vorbim. Am avut doar niște tachinări și certuri. Nu ne-am deblocat. Eu și George nu ne vom împăca, nu avem cum să fim împreună nici în casă, nici în exterior”, a declarat Mona la Totul despre Puterea Dragostei.

De altfel, fosta concurentă a făcut lumină în cazul desprățirii ei și a lui George. „El a spus clar că el nu se va întoarce acasă și chiar dacă se va întoarce, noi nu vom putea fi împreună. Astea au fost cuvintele lui și am zis `ok`. Plus comportamentul lui față de mine. La început lucrurile au fost foarte calde, eram dispusă să fac foarte multe lucruri pentru el, doar că a venit acum în țară și a pus punctul pe „i”. Pur și simplu nu-l mai vreau, a mai declarat Mona.

George de la Puterea Dragostei, reacție acidă despre fosta iubită

George a luat atitudine după ce a auzit toate cele spuse de fosta lui iubită, Mona. Astfel, tânărul concurent din sezonul trei Puterea Dragostei nu vrea să mai audă de Mona, iar acets lucru l-a spus și pe pagina lui de Instagram, acolo unde și-a rugat susținătorii să nu-i mai amintească de Mona.