George Michael ar fi împlinit astăzi 59 de ani. Artistul a decedat din cauza unei maladii cardiace [Sursa foto: Shutterstock] 08:05, Jun 25, 2022 Autor: Ioana Enache

George Michael se numără printre cei mai mari cântăreți și compozitori ai lumii. Artistul s-a născut pe 25 iunie 1963 în Londra, Regatul Unit și a decedat pe 25 decembrie 2016 din cauza unor probleme cardiace.

George Michael ar fi împlinit 59 de ani

George Michael, cunoscut ca idolul anilor 1980, se numără printre adevăratele staruri ale industriei muzicale, autor al celebrelor piese “Faith”, “Freedom” sau “Careless Whisper”.

Artistul a avut o viață controversată și plină de excese, de la probleme cu drogurile și justiția până la a-și recunoaște târziu orientarea sexuală.

George Michael a decedat pe 25 decembrie 2016 din cauza unei maladii cardiace, lăsând o avere de aproximativ 170 de milioane de dolari, care urmează să fie împărțită între rude şi partenerul lui de viaţă, Fadi Fawaz.

Cum a debutat George Michael în carieră

George Michael și-a făcut debutul în carieră încă din perioada liceului, când, împreună cu Andrew Ridgeley, a înființat trupa The Executiv, devenită mai apoi “Wham!”, cunoscută de întreaga lume chiar și

în prezent.

În 1982, cei doi au lansat albumul ''Fantastic!'', ajuns pe locul 4 în topurile britanice, urmat de ”Make It Big” şi ”The Final” şi au devenit tot mai cunoscuţi datorită unor piese ca ”Last Christmas”, ”Club Tropicana”, ”Wake Me Up Before You Go Go”, ”Everything She Wants”, ”I'm Your Man”, ”Freedom” şi ”The Edge of Heaven”.

Cariera lui George Michael

În 1984, Michael a lansat balada „Careless Whisper”, iar în 1986 a început cariera solo. A lansat „I Knew You Where Waiting For Me” cu Aretha Franklin, care cânta pentru prima data alături de un artist alb.

Primul single al lui George Michael este “I want your sex”, iar din primul lui album, „Faith”, au fost extrase patru single-uri: ”Father Figure”, ”One More Try”, ”Monkey” şi ”Faith”.

În 1990, artistul a lansat ”Listen Without Prejudice, Volume 1”, care nu a mai cunoscut acelaşi succes ca “Faith”, însă a reuşit să atraga atentia cu melodii ca: ”Praying For Time”, ”Heal the Pain”, ”Freedom! 90”, ”Waiting For That Day”, ”Cow boys and Angels” şi ”Mother's Pride”.

În 1991, a cântat ”Don't Let The Sun Go Down On Me” împreună cu Elton John, iar melodia a ajuns hit.

“Older” este albumul inspirat de moartea partenerului său de viaţă, “Jesus to a Chil”, reprezentând un omagiu adus lui Anselmo Feleppa.

În 1998, George Michael revenea în industria muzicală cu melodia “Outside”, după ce fusese arestat pentru atentat la pudoare.