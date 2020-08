George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele ROventura de la Kanal D

George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele „ROventura”, s-au intors dintr-o scurta vacanta, dar nu cu mainile goale, ci incarcati cu o multime de povesti uluitoare, aventuri memorabile, recomandari de calatorie, numai bune sa intre in casele romanilor.

Echipa emisiunii deschide acest nou sezon cu o incursiune fabuloasa, la Gura Humorului, in inima Bucovinei. Indiferent de anotimp, urbea de la poalele Obcinelor respira frumusete, vibreaza si cucereste prin turismul de aventura.

George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele „ROventura”, la Gurma Humorului

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Andreea Stravoiu si George Mihai ne poftesc sa incepem ziua in forta, in parcul de agrement Arinis, unde exista activitati pe care, deopotriva cei mari si cei mici si-ar dori sa le incerce. Unul dintre cele mai frumoase orase din Europa, Gura Humorului este perla turistica a Bucovinei, unde, la tot pasul, se gaseste ceva interesant de facut. Un exemplu de dezvoltare in industria ospitalitatii, Humorul are o istorie remarcabila, facilitati de agrement si locuri de popas fabuloase.

“Capela Sixtina a Estului”, asa cum este supranumita Manastirea Voronet, e cea mai cunoscuta dintre cele cinci lacasuri de cult, veritabile perle arhitecturale, inscrise in patrimoniul UNESCO. Fresca atat de spectaculoasa, cu binecunoscutul Albastru de Voronet, i-a oferit manastirii unicitatea recunoscuta astazi peste tot in lume.

Citeste si: Cel de-al treilea sezon al serialului turcesc „Pretul fericirii”, in curand, la Kanal D

Multe aventuri, mancaruri cu dichis, dar si drumurile minunate ale locului bucura ochii privitorilor.

Nu ratati o editie inedita „ROventura”, sambata aceasta, incepand cu ora 15:00, alaturi de George Mihai si Andreea Stravoiu, numai la Kanal D.