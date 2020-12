George Mihăiță câștigă 7.000 euro pe lună dar locuiește într-o garsonieră de 36 mp! Veniturile marelui actor au explodat la 72 de ani!

George Mihăiță este văzut ca un actor care s-a descurcat mereu în viață. În afară de rolurile din teatru, cinema sau televiziune, Mihăiță a mai fost director de revistă și a avut un local în centrul Capitalei. În plus, în ultimii 20 de ani a condus Teatrul de Comedie.

In articol:

Dacă vă întrebați ce venituri are George Mihăiță după atâția ani de carieră, puteți afla răspunsul mai jos.

George Mihăiță câștigă bani din teatru, management și activități didactice

George Mihăiță este unul din actorii care beneficiază de o pensie de merit de la UNITER, în valoare de 75.000 lei pe an. El încasează de la Casa Națională de Pensii Sector 3 și o pensie pentru limită de vârstă. Conform declarației de avere, Mihăiță a primit în 2019 suma de 49.392 lei, ceea ce înseamnă o medie de 4.100 lei pe lună.

George Mihăiță are 72 de ani și foarte mulți bani

Citeste si: Doliu în presa românească. Octavian Andronic s-a stins din viață - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Cei mai mulți bani, George Mihăiță i-a câștigat din indemnizația de manager al teatrului de Comedie. Este vorba de 106.877 lei pe an, adică aproximativ 8.900 lei pe lună. Din alte surse (apariții pe scenă, în filme, cursuri la facultate), George Mihăiță a mai obținut 183.712 lei. Un calcul simplu arată că media veniturilor lunare ale actorului au ajuns, în 2019, la peste 34.500 lei (7.000 euro)!!!

Citeste si: Viorica Dăncilă și soțul ei, venituri de 11.000 euro pe lună! Cristinel Dăncilă a câștigat mai mult decât consoarta-premier

Nu are mașină, bijuterii sau conturi în bancă

Interesant este, totuși, că în ciuda faptului că a câștigat mulți bani în ultimii ani, George Mihăiță nu i-a investit în imobile sau mașini. Conform documentului citat, actorul locuiește într-un apartament de 36 mp obținut printr-un contract de rentă viageră, în 2014. El mai are un teren moștenit în localitatea Moreni. Mihăiță nu are însă mașini, bijuterii sau alte obiecte de valoare, nu are nici măcar conturi în bancă sau datorii.

Citeste si: Celebrul George Mihaita, fascinat de Iulia Albu! I-a cerut numarul de telefon

George Mihăiță mai este acționar la o societate comercială, unde deține 50% din acțiuni. Activitatea comercială nu produce însă profit, cel puțin nu în buzunarul lui Mihăiță, veniturile acestuia provenind exclusiv din meseria de actor, din cea de manager și de profesor.