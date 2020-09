George Pian, vărul lui Emi Pian

George, vărul lui Emi Pian, a decis să se implice în cazul lui Ștefan Ghe alias ”celebrul Șeptar” (sau Ștefan de la Craiova), cântărețul de pe TikTok bătut și înjunghiat zilele trecute. Autorul hitului ”Ți-ar sta bine ghe ghe” trăiește într-un cartier sărac din Craiova și a fost desfigurat și înjunghiat în picior, zilele trecute. Asta după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a fost umilit, luat la pumni și picioar și filmat cu telefonul mobil de câțiva tineri.

George Pian: ”Îi închiriez un apartament și îl angajez la spălătorie”

George Pian spune că vrea să-l aducă la București pe Ștefan Ghe, să-i ofere un apartament și un job la spălătoria auto pe care o deține. Pian a făcut anunțul pe contul lui de Youtube și a făcut apel la prietenii săi pentru a-l pune în legătură cu băiatul care a cucerit TikTok-ul.

Stefan Ghe, noua senzație a TikTok-ului

”Vreau să-l ajut și eu pe băiatul ăla. După cum știți, eu am o spălătorie auto și vreau să-l ajut. Nu am bani mulți, nu mă dau banii afară din casă, nu sunt vreun milionar... Bă fraților, am văzut că copilul ăla face niște prostii, dar aș vrea să-l ajut, am văzut că este și bătut de frații lui, căl dau afară din casă. Am văzut că-l bate lumea pe stradă: un ipocrit, un idiot, un cretin i-a dat un pumn sau o palmă, după aia l-a luat la picioare, l-a dat cu capul de geamuri...

Stefan Ghe a fost bătut

Aș vrea să vă rog din tot sufletul, care dintre voi puteți și aveți posibilitatea de a-mi face cunoștință sau de a-mi da un număr de telefon de-al lui, s-o faceți. Chiar îmi doresc din tot sufletul să-l ajut, vreau să-i închiriez un apartament pe aici pe la București. Sau o garsonieră, că dacă e singur nu-i trebuie două camere... Și să-l bag la mine la spălătorie să muncească, să nu mai facă prostii.

La spălătorie își face undeva la 150-200 lei ”șpagă” pe zi, plus că o să-i mai dau și eu un salariu de câteva milioane pe lună. Eu niciodată n-am râs de un om amărât, iar dacă pot să fac ceva pentru el, fac”, a povestit George Pian.

Cine e George Pian?

George Pian este văr cu celebrul Emi Pian, șef al clanului Duduienilor, ucis în urmă cu o lună într-o confruntare cu membrii grupării Rinu. George este vlogger și e unul dintre promotorii ideii că în România nu mai există interlopi adevărați și că în anul 2020, dreptatea nu se mai face cu pumnul.