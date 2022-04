George Piștereanu, primele declarații după nunta din Los Angeles. Cum a cunoscut-o actorul pe aleasa inimii sale: ”Acolo s-a legat totul”

In articol:

Cândva era unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, acum este un soț devotat și împlinit în America. Vorbim despre George Piștereanu, actorul care la începutul acestei luni a intrat în rândul bărbaților însurați.

Vedeta, la 31 de ani, și-a întâlnit sufletul pereche în cel mai neașteptat mod.

Cea care i-a făcut inima să bată mai cu putere, chiar și de peste mări și țări, este astăzi femeia care i-a devenit soție.

George Piștereanu: „M-am mutat alături de ea”

Piștereanu și Georgiana s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, iar o călătorie în Mexic, pe motocicletă, i-a făcut să realizeze că sunt meniți unul pentru celălalt.

De altfel, vedeta spune că a simțit că anul 2022 avea să fie unul special pentru el, mai ales că și cărțile i-au arătat că la orizont îl așteaptă o căsătorie.

„Am fost la o emisiune și băieții chiar au nimerit ceva. Mi-au spus că cineva cu ochii verzi îmi va schimba viața și a apărut cartea căsătoriei. Știam. Simțeam și eu. Cărțile au adus un plus. Noi am început o relație online, pe o rețea de socializare. La un moment dat, am decis să facem o vacanță în Mexic, cu motocicleta. Acolo s-a legat totul și acum s-a întâmplat să facem pasul. O cheamă Georgiana, i se spune Gigi ”, a susținut George Piștereanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Ulterior, pentru că de patru luni iubește cu patos, actorul a vorbit și despre ziua cea mare, în care a spus cel mai sincer ”DA”, totul în mare secret.

Vedeta a făcut publică bucuria pe care o trăiește abia după ce el și Gigi, așa cum îi spun prietenii, au semnat actele de căsătorie, luând prin surprindere pe toată lumea. Nunta celor doi a avut loc într-un cadru de basm, iar locația aleasă de proaspeții miri este una ce are o istorie remarcabilă. Acolo, înaintea lor, au pășit nume mari ale lumii.

„Este o casă care se folosea de către Frank Sinatra, Elvis Presley…Făceau vacanțe acolo, făceau petreceri. Are o istorie extrem de bogată. Mai era folosită de către directorii de cazinouri, care dormeau acolo. Este o casă destul de specială”, a mai dezvăluit actorul.

Și cum la marele eveniment nu au participat decât cei care locuiesc alături de ei în America, George Piștereanu spune că va mai face o nuntă.

Cu prima ocazie când va vizita România, pentru că acum casa lui este în America, va organiza un eveniment la fel de frumos ca cel din Los Angeles, unde să îi fie alături familia, prietenii și colegii de breaslă.

„Din păcate, nunta am făcut-o cu cei de aici. Era extrem de complicat să-i aduci pe toți din România. O să mai facem una când o să mergem în România. O să vin în România de fiecare dată când o să am un proiect sau o să vin în vizită. Evident, casa mea a devenit Los Angeles. M-am mutat alături de ea, eu am venit aici”, a mai declarant vedeta.