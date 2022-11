George Restivan, acuzat că are o fiică secretă. Cum a reacționat Adriana Bahmuțeanu când a aflat: „Abia aștept să o cunosc. Puteai să mă cauți pe mine”

In articol:

Când credeau că vor avea parte de puțină liniște și vor fi lăsați să își trăiască povestea de dragoste departe de luminile reflectoarelor, Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei au ajuns din nou în atenția presei.

O tânără, în vârstă de 25 de ani, care a apărut recent în emisiunea Mirelei Vaida, susține că este fiica nelegitimă a lui George Restivan. Iată ce spune bărbatul despre cea care se presupune că este sânge din sângele lui.

O tânără susține că este fiica nelegitimă a lui George Restivan: "El m-a renegat!"

Melissa, o femeie de 25 de ani, a intervenit în direct, în emisiunea Mirelei Vaida, pentru a dezvălui că este fiica nelegitimă a lui George Restivan. Tânăra susține că logodnicul Adrianei Bahmuțeanu nu a recunoscut-o niciodată. Ba mai mult, aceasta îl acuză pe bărbat că nu și-a îndeplinit niciodată responsabilitățile părintești, nici măcar după ce mama ei a murit: "Aș fi vrut să îl cunosc, dar el m-a renegat!(...) Povestea a fost... amândoi au fost tineri. Mama mea a avut 18 ani în perioada în care a rămas însărcinată cu mine. Ce știu să vă spun este că el nu m-a recunoscut nici în certificatul de naștere. În certificatul de naștere am tras linie la numele tatălui. Nu l-a interesat despre viața mea.

Când am avut eu 15 ani, aproape 16, atunci l-am văzut pentru prima și ultima dată, pentru că a doua oară când l-am văzut a fost prin intermediul internetului. Prima întâlnire, sincer să vă spun, cred că nici pentru mine și nici pentru el nu a fost plăcută, pentru că nu a fost să stau numai eu cu el.(...)

Dânsul nu a vrut să discute prea multe cu mine și nu a fost apropierea dintre noi.(...) Din câte știu, el nu și-a dorit. După ce m-am născut el nu a plecat imediat în America. A plecat când am avut eu un an. El nu a vrut să știe despre mine. Mama a murit când eu aveam 18 ani, a fost bolnavă de cancer. Mama mi-a spus doar că pe tata nu l-a interesat niciodată despre viața mea.", a declarat tânăra, în emisiunea amintită.

George Restivan neagă că ar avea o fiică: "Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată"

În urma declarațiilor făcute de tânără, în direct, George Restivan a avut o primă reacție privind acuzațiile care i se aduc. Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu mărturisește că, într-adevăr, a avut o aventură cu mama fetei, însă nu i s-a adus la cunoștință faptul că femeia ar fi rămas gravidă. Susține, totuși, că nu este prima oară când primește această informație: "Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic.(...) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (n.r. ADN). Eu nici nu am știut că a rămas mama ei gravidă. Mie mi s-a spus 10-15 ani mai târziu, dar mi s-a spus sub formă de amenințări.", a mărturisit George Restivan, în emisiunea Mirelei Vaida.

Și Adriana Bahmuțeanu a comentat declarațiile tinerei, făcute la TV. Bruneta a ținut să îi transmită un mesaj Melissei, după ce aceasta a afirmat că este fiica nelegitimă a logodnicului ei: "Dacă ea crede că este fiica lui George, eu abia aștept să o cunosc. Până la urmă, într-o familie, lucrurile trebuie puse în ordine.(...) Doamna Melissa, puteai să mă cauți pe mine, să îmi dai un mesaj. Eu m-aș bucura să afle și cel mic că are o soră mai mare.", a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru sursa citată.

