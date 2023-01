George Restivan s-a supărat înainte de nunta cu Adriana Bahmuțeanu! A făcut o scenă de gelozie, chiar în fața viitoarei soții: „Încearcă să ne despartă”

In articol:

George Restivan și Adriana Bahnuțeanu formează o relație de anul trecut, însă iubirea lor pare a fi atât de mare încât cei doi au programat deja data nunții.

George Restiva, scenă de gelozie de față cu viitoarea soție și jurnaliștii

Logodnicul vedetei este american și a venit tocmai din California pentru a fi cu iubirea vieții lui. Bărbatul s-a mutat în România cu fiul lui, la Adriana Bahmuțeanu acasă și se pregătesc cu organizarea nunții. Totuși, George Restivan încă nu s-a acomodat în întregime cu presa românească.

Cei doi îndrăgostiți sunt de nedespărțit, motiv pentru care au fost împreună la o emisiune TV dedicată Revelionului, unde Adriana Bahmuțeanu a jucat capra. Logodnicul vedetei a fost agitat toată noaptea, și într-un moment de slăbiciune, a făcut o scenă de gelozie atunci când a văzut jurnaliștii.

„ Este o jumătate din lume care încearcă să ne despartă, și o altă jumătate care ne e alături! E u îi anunț pe cei care vor să mă despartă de Adriana și tot bagă strâmbe că eu o iubesc în continuare. Orice ar zice ei, eu tot mă însor cu ea!”, a mărturisit George Restivan, pentru Click.

George Restivan și Adriana Bahmuțeanu au ales data nunții

Cei doi pare că se iubesc cu foc și nu vor să mai piardă nicio secundă, astfel că au programat deja data nunții.

„ Va fi la vară, în iunie o facem. Nu știu încă data exactă, cred că pe 30 iunie, sau mai devreme. Vedem, cert este că va fi în iunie!”, a mai spus George Restivan.

În tot acest timp, Adriana Bahmuțeanu a fost foarte surprinsă de atitudinea logodnicului ei. Ea a mărturisit că viitorului ei soț a început să îi placă atenția din partea presei, motiv pentru care nu a înțeles de ce s-a supărat.

„ Văd că s-a obișnuit să vorbească în fața camerelor, nu mai am loc de el. Îi place. Nu știu de ce s-a supărat”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Cei doi și-au ales și nașii, Anamaria și Adrian Ghilă, o pereche de afaceriști bogați, stabiliți în Statele Unite ale Americii, cu o avere impresionantă estimată la 65 de milioane de dolari. Viitorul naș are afaceri atât în România, cât și în America și în mare parte se ocupă cu domeniul imobiliarelor.

Carmen Harra le-a făcut cunoștință viitorilor soți

Carmen Harra a fost cea care a făcut posibilă această relație. George Restivan și Adriana Bahmuțeanu au făcut logodna în biserică anul trecut în luna iulie, la doar 3 luni de relație, iar anul acesta au programată nunta.

„ Carmen Harra ne-a făcut cunoștință, după ce eu am pus ochii pe Adriana. Am văzut-o când urmăream un live pe net de-al doamnei Carmen Harra. Mi-a venit atunci ideea să merg la București cu un pachet să-l duc. M-am oferit eu că am o treabă pe la București, dar adevărul e că eu voiam să mă bag în seamă cu Adriana! În realitate nu aveam nicio treabă!”, a povestit logodnicul Adrianei Bahmuțeanu.