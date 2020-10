George Baltă a avut un accident in urma caruia i s-a rupt coloana [Sursa foto: Facebook George Balta]

Deși este imobilizat într-un scaun cu rotile după ce și-a fracturat coloana, George Baltă este maratonist, pilot de raliuri, speaker motivațional și model.

Povestea lui a început altfel pe 11 martie 2006, atunci când medicii le-au spus părinților că mai are de trăit doar 3 ore. ”Mai erau vreo 10 minute până să se termine meciul şi într-o grămadă ordonată, o grămadă normală, m-a prins puţin neîncordat, n-am avut susţinerea colegilor mei, o neatenţie a arbitrului, am primit o lovitură în ceafă, bărbia mi-a fost trântită în piept, am auzit o trosnitură înfundată, aşa şi am căzut pe spate. Am simţit un curent că mă străbate, de la gât până în glezne, ca un curent electric. Încercam să mă ridic, nu puteam”, povestește George Baltă accidentul de pe terenul de rugby în urma căruia a ajuns la spital cu coloana ruptă.

Nu a vrut nimeni să-l opereze, spuneau că nu au ce să-i facă. Până la urmă, un medic le-a spus părinților lui George că îl operează, dar șansele sunt foarte mici ca el să scape cu viață. Și a scăpat! Însă bărbatul s-a trezit pe un pat de spital, nu putea să miște decât capul, iar printre primele lui gânduri au fost să-și ia viața când va reuși să miște mai mult de atât. Patru ani după aceea, tot ce a făcut a fost recuperare fizică.

George Balta este maratonist[Sursa foto: Facebook George Balta]

George Baltă, în scaun cu rotile, este maratonist, participă la raliuri

Într-un interviu pentru revista Life, George Baltă povestește acum că au fost momente cumplite, zile, săptămâni și luni în care simțea că este într-un coșmar. Spune că acum când are astfel de stări iese în parc sau pe stadion, își pune muzică la căști și dă ture. Pentru că acum, deși în scaun cu rotile, George este maratonist. Dar nu doar atât, s-a dat cu parașuta, și-a luat permis de conducere, participă la raliuri.

George Baltă este un campion, un om care a luptat, luptă și îi învață și pe alții cum să facă acest lucru. Iar mesajele pe care le postează pe pagina lui de facebook spun acest lucru mai bine ca orice.

George Balta este si model [Sursa foto: Facebook George Balta]

”De multe ori când m-am trezit dimineața am spus "încă o zi de rahat..." Mă dor umerii, vine vremea rece și nu-mi place etc. Ieri mi-am propus să ies în parc și să dau la roți 20 km care spre surprinderea mea s-au transformat în 25 km. Pe la km 12 am început să gândesc și primul gând a fost că sunt un PROST. Da, un PROST. Cum pot eu să spun la prima oră că este încă o zi de rahat? Știu eu ce-mi aduce o nouă zi? E bine să-mi aduc probleme de ieri astăzi? O nouă zi este un nou început, o nouă experiență, O BINECUVÂNTARE. Astăzi a adus ploaia, scoate mâna în ploaie și simte-o”, este doar una dintre numeroasele postări ale lui George Baltă.

