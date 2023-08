George Simion își răsfață soția de câte ori are ocazia! Cum au petrecut cei doi în vacanță, chiar pe meleagurile românești. Imaginile cu care și-a uimit urmăritorii

In articol:

George Simion este un adevărat iubitor al țării noastre, astfel că nu ratează niciun moment în care în care să aibă ocazia să viziteze locuri din România. Politicianul își răsfață soția de câte ori are ocazia, iar fericirea i se citește pe chip Ilincăi Munteanu.

Iată cum au petrecut cei doi în vacanță, chiar pe meleagurile de la noi!

George Simion și Ilinca Munteanu formează un cuplu de iubire de mai mult timp, iar în urmă cu un an au făcut pasul cel mare și au ajuns în fața altarului. Recent, politicianul și soția lui au plecat în vacanță, chiar în România.

Se știe deja că George Simion este un adevărat iubitor al țării noastre, iar acest lucru se poate demonstra prin imaginile spectaculoase pe care le postează din vacanțe. Chiar dacă mulți cetățeni români aleg să meargă în alte țări, liderul AURS nu se lasă influențat și alege țara natală de câte ori își planifică câte o vacanță.

Recent, George Simion a făcut o postare cu mai multe imagini din escapada alături de soția lui.

Politicianul a postat și un mesaj, prin care le spune urmăritorilor că așteaptă recomandări de locuri frumoase din România.

Imaginea postată de George Simion din vacanță [Sursa foto: Facebook]

„În doi prin România! Aici la cascada Vălul Miresei din Răchițele (Cluj). Recomandați-ne unde mai avem locuri așa frumoase în Țară!”, a scris George Simion, pe contul lui oficial de Facebook.

George Simion și Ilinca Munteanu s-au căsătorit anul trecut

George Simion și Ilinca Munteanu au decis să facă marele pas anul trecut, în data de 27 august.

Evenimentul a avut loc în satul Oveselu, comuna Măciuca, județul Vâlcea. La nunta celor doi au participat aproximativ 10.000 de oameni, iar la vremea aceea a fost foarte viralizat momentul din ziua cea mare a politicianului. În urmă cu ceva timp, George Simion a mărturisit că a cheltuit până la momentul respectiv suma de 12.000 de euro, pentru nunta lui și a Ilincăi Munteanu.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, spunea George Simion.