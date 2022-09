George Simion, reacție dură în scandalul majorării salariilor demnitarilor. Liderul AUR a trecut la amenințări: „Peste cadavrul meu”

In articol:

Scandalul majorării salariilor demnitarilor este în floare, iar George Simion reacționează dur inclusiv la adresa celor 12 senatori AUR care au fost de acord cu această nouă modificare, amenințându-i cu excluderea din partid.

Proiectul legislativ care vizează mărirea indemnizațiilor aleșilor locali și a demnitarilor a fost adoptat miercuri de Plenul Senatului cu 92 de voturi pentru, 22 de voturi împotriva și 4 abțineri. Conform cu explicațiile autorilor amendamentului admis la comisia de specialitate și adoptat în plen, senatorii UDMR Turos Lorand şi Fejer-Laszlo Odon, scopul care se vrea atins ar fi, de fapt, „ eliminare ai inechităților existente în acest moment”.

George Simion, reacție controversată cu privire la majorarea salariilor pentru demnitari

George Simion a anunțat public că va face demersuri reale în ceea ce îi privește le colegii săi de la AUR care votează pentru acest proiect de lege, promițând că îi va exclude din partid.

„Orice parlamentar AUR care votează în Camera Deputaților această majorare va fi dat afară în secunda doi. Asta nu e o amenințare, e o constatare! Nenorociții ăștia, în actuala criză, de la UDMR au băgat un subterfugiu cu 15 minute înainte. Și senatorii AUR votat, o să facem o anchetă, sper din neștire. Este momentul de toleranță zero pentru politicieni cărora le e prea bine și mai vor 2000 de lei. Nu, peste cadavrul meu. Camera Deputaților este for decizional, acolo se decide. Asta este o atenționare, peste cadavrul meu, toleranță zero, nu acceptăm așa ceva. Nu putem face una și predica alta. Nu, nu în numele meu și nu în numele AUR. La revedere!”, a scris George Simion pe Facebook.

Cum explică senatorilor UDMR Turos Lorand şi Fejer-Laszlo Odon noul proiect de lege?

Senatorii UDMR Turos Lorand şi Fejer-Laszlo Odon au explicat ce se urmărește prin proiectul de lege care vizează majorarea salariilor demnitarilor.

„Personalul de specialitate implicat în procesul legislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Serviciilor Parlamentului, Serviciului Legislativ și Administrației Prezidențiale beneficiază pe durata desfășurării acestei activități de majorare a salariului de bază aflat în plată prevăzut la art.77(alin) 4 din prezenta lege. Stabilirea personalului de specialitate implicat în procesul legislativ se face prin decizie a ordonatorului principal de credite, respectiv prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere, în cazul Parlamentului. Prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere se stabilește personalul contractual care beneficiază de sporul de complexitatea muncii în cuantumul prevăzut la art.17 (alin.)4”, prevede amendamentul adus la proiectul de lege privind aprobarea OUG 115/2022 pentru completarea art. I din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ vizează acordarea, începând cu luna august 2022, pentru personalul nou încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grad/trepte profesionale și pentru personalul care avansează în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în perioada ianuarie – iulie 2022, a unei pătrimi din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea cadru 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna iulie 2022.

Amendamentul introdus în proiectul de act normativ de către senatorii UDMR a fost criticat de liderii grupului parlamentar USR, care au afirmat că PSD-PNL-UDMR „apelează acum la un tertip: reintroduce majorarea indemnizațiilor pentru demnitari și aleșii locali pe ușa din dos”.

„Astăzi, exact în ziua în care judecătorii CCR ne-au dat dreptate, majoritatea PSD-PNL-UDMR a adăugat la OUG 115/2022, în care erau exceptați demnitarii și aleșii locali, un amendament fix pentru ca aceștia să primească indemnizații mărite”, susțin reprezentanții USR.

Cum au reacționat parlamentarii

Senatorul liberal Virgil Guran a susținut că decât „să fim săraci și cinstiți”, așa cum a menționat Ion Iliescu în anul 1990, este necesar să adoptăm o nouă convingere, adică „să devenim bagați și cinstiți, pentru că țara o va duce mai bine”.

„Cred că trebuie să terminăm cu această gândire, să nu se crească salariile la primar, la… Eu cred că trebuie să creștem cerințele pentru performantă (…). Dacă există incompetență, atunci oamenii nu mai trebuie să-i voteze (…). Nu sunt un susținător al creșterii salariilor la parlamentari în momentul de fața, dar sunt susținătorul gândirii logice și a unui echilibru în tot ceea ce se întâmplă (…). Trebuie făcută o lege, dăm o lege unitară, dacă cresc salariile cresc la toată lumea, dacă nu, la nimeni (…). Eu propun altceva: haideți să facem un fond de solidaritate și să punem bani acolo. O să fie bani și pentru pensii, s-a gândit să se vină cu acest amendament”, a susținut Guran.

De asemenea, senatorul PSD Cristian Niculescu Țâgărlaș, șeful Comisiei juridice, a menționat că a votat pentru majorarea salariilor demnitarilor, explicându-și decizia prin faptul că venitul „trebuie să fie actualizat, ca al oricărui român care este afectat de inflație și de alte elemente care sunt concrete”.