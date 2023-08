George Tal a călcat strâmb! Daniela Gyorfi povestește cum și-a prins soțul vorbind cu alte femei: „Pe bărbatul meu îl mai iubea cineva”

In articol:

Daniela Gyorfi nu se ferește să vorbească despre relația cu George Tal. Deși nu sunt căsătoriți cu acte, cei doi formează un cuplu de invidiat și au împreună o fiică, Maria, pe care o iubesc nespus.

Într-un interviu recent, artista a dezvăluit că nu a fost mereu totul roz în relația ei de cuplu.

George Tal i-a fost infidel Danielei Gyorfi

Daniela Gyorfi l-a dat d gol pe George Tal. Artista a povestit un episod de acum câțiva ani, în care s-a despărțit de soțul ei, din cauza infidelității lui. În cadrul emisiunii moderate de Bianca Drăgușanu, vedeta a fost întrebată dacă îi caută în telefon soțului ei, iar de acolo a urmat o mare bombă.

„Spre deosebire de el care are 10 parole, el are acces la Whats App-ul meu. Dacă eu aș căuta în telefonul lui George ar fi război. Noi ne-am mai certat. Acum ani de zile l-a mai sunat și eu am deschis telefonul și m-am uitat să văd cine este. Am găsit niște mesaje care m-au deranjat. Dacă el nu era inteligent și îmi demonstra că sunt pasagere... eu nu l-am prins în fapt. Pe bărbatul meu îl mai iubea cineva, i-a scris „te iubesc”. Deși, eu sunt mândră, vrei să iau un prost? Eu am fost despărțită de George vreo doi ani de zile, el a stat separat și eu cu mama mea. A avut timp să se gândească ce alege. Nu sunt ca alții să zic ce sigură sunt eu pe căsnicia mea. Eu mă cert cu George, eu sunt mai rea, dacă am ceva, susțin până la capăt. I-am zis să nu mă jignească, că eu sunt balanță și nu mă despart de el din lucruri mari, ci din lucruri mărunte.”, a declarat Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi și Liviu Guță au fost certați la cuțite

În cadrul aceleiași emisiuni, Daniela Gyorfi a făcut dezvăluiri despre scandalul cu Liviu Guță. Cei doi au fost certați la cuțite, din cauza unor afirmații făcute de manelist.

„Nu am luat niciun ban de pe urma hitului „De ce mă minți?”. Nu îl aveam pe George impresar. Cu Liviu Guță m-am certat din cauza caracterului, nu banii. Nu ne-am împăcat, eu nu am vorbit cu el. Pe mine m-a deranjat foarte tare Liviu, pentru că eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui. Ești cu un om care este ok cu tine și vii la televizor și spui niște lucruri din cauza cărora era să mor de inimă. În anul în care a murit mama, 2013, el a venit cu un scandal mare la televizor, l-a învățat cineva probabil. Am zis că nu intru, dar am intrat în momentul în care a zis că eu o bat pe mama mea și o țin în debara. Era să cad de inimă lângă mama, care așa bolnavă cum era, a stat lângă mine. El și-a cerut scuze, dar pentru mine a fost mult prea mult.”, a spus Daniela Gyorfi, la Detectorul de minciuni.

