George Zănoagă, primele declarații după lupta cu Fachiru! A vorbit în premieră despre problemele de sănătate pe care le-a avut înainte de meci: "Nu îmi caut scuze"| EXCLUSIV

A fost o perioadă de foc pentru George Zănoagă, însă sportivul a dovedit că este un adevărat luptător. Zănoagă l-a învins pe Fachiru în Gala RXF de marți, chiar dacă în ultimele săptămâni s-a confruntat cu o problemă de sănătate.

George Zănoagă a vorbit în exclusivitate, la Online Stoy by Cornelia Ionescu, despre meciul din ultima gală, dar și cum a slăbit mai bine de 7 kilograme cu o săptămână înainte de marea confruntare. Deși condiția fizică i-a fost afectată, luptătorul și-a gândit bine strategia și a urmat exact planul pe care l-a făcut înaintea meciului.

George Zănoagă și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

George Zănoagă, probleme de sănătate înainte de lupta cu Fachiru

George Zănoagă a dezvăluit, la WOWnews, că a slăbit 7 kilograme înainte de meciul cu Fachiru, iar motivul a fost unul cât de poate de periculos. Sportivul s-a îmbolnăvit de COVID și forma pe care a dezvoltat-o nu a fost deloc una ușoară.

George Zănoagă i-a povestit Corneliei Ionescu că inclusiv condiția fizică i-a fost afectată, așa că și-a construit o strategie în așa fel în cât să se protejeze în timpul meciului, dar să ajungă la victorie.

"L-am punctat și în a doua repriză și în a treia repriză, mi-am făcut planul de acasă. Am avut, nu am vrut să spun înainte pentru că nu am vrut să iasă lumea să îmi spună că găsesc scuze sau ceva de genul, dar înainte cu o săptămână jumate de competiție am slăbit foarte tare, am avut COVID și tocmai de aceea am vrut să merg cât mai mult tactic și să nu îl las pe Fachiru să își facă treaba, ceea ce s-a și întâmplat"

Am slăbit foarte mult, mi-a afectat foarte mult condiția fizică și tocmai de aceea am preferat să fac un meci tactic. Am vrut victoria. Mi-a ieșit exact așa cum am avut în cap", a mărturisit George Zănoagă, la WOWnews.

Ce spune George Zănoagă despre lupta cu Fachiru

În ultima gala RXF, George Zănoagă s-a luptat în cușcă cu Fachiru, vedeta reușind să se impună perfect în cea de-a doua și cea de-a treia repriză. Strategia pe care și-a gândit-o i-a adus victoria și mărturisește că deși Fachiru a vrut să îl pună la pământ, a reușit să îi facă față.

"Fachiru, acesta a fost planul lui de acasă, să mă ducă la sol. Nu a vrut să stea cu mine foarte mult în picioare, a vrut să mă ducă din prima la sol. Am știut că o să vrea să facă treaba aceasta și am vrut să-l surprind cu acea lovitură de genunchi, însă în momentul când am aterizat m-am dezechilibrat și am căzut. Când am dat să mă ridic, el a venit peste mine și atunci m-a pus la sol, însă el s-a tăiat mental pentru că nu se aștepta să ies de sub el, el fiind un tip foarte greu și lucrând foarte mult sol.

Când am reușit să mă ridic și să-l dau de pe mine s-a tăiat mental. Nu se aștepta", a povestit George Zănoagă, în emisiunea Corneliei Ionescu.

George Zănoagă și Fachiru, în timpul meciului din Gala RXF

George Zănoagă, planuri pentru vara acestui an

Sportivul recunoaște că cel mai mult acum își dorește o vacanță. A muncit mult în ultimele zile și tocmai de aceea ar vrea să aibă parte de câteva zile de relaxare. Deși mulți cred că viața în lumea sportului este una simplă, George Zănoagă a explicat la WOWnews cum arată programul său într-o zi obișnuită.

"Îmi doresc o vacanță pentru că am muncit foarte mult, atât pe plan profesional și cu luptele și la sală. Lumea nu știe, dar eu nu doar mă antrenez pentru meciuri, muncesc cu oamenii în sală zi de zi. Stau chiar și 12 ore la sală cu oamenii pe care îi antrenez. Este o muncă solicitantă, dacă vreți să zic și ce program am avut în perioada antrenamentelor!

Ești profesionist când activezi ca profesionist și doar asta faci. Am fost și eu profesionist acum vreo 8 ani de zile.(...) Eu îmi câștig existența ca antrenor personal, ceea ce fac aici este ceva în plus", a mai povestit sportivul.

