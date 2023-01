Georgiana, adolescenta de 13 ani dispărută în Năvodari, a fost găsită! Fata plecase la locuința iubitei sale

In articol:

Sâmbătă seara, 7 ianuarie, Georgiana Cosmina a dispărut de la locuința sa și nu s-a mai întors acasă, părinții săi alertând de îndată autoritățile. Aseară, însă, a fost emis un mesaj RO-Alert de către autorități, în care erau precizate semnalmentele adolescentei de 13 ani, pentru a fi mai ușor de identificat.

Din fericire, astăzi, 9 ianuarie, Georgiana a fost găsită. Adolescenta, în vârstă de 13 ani, plecase la locuința iubitei sale. De asemenea, oamenii legii au transmis câteva detalii despre acest caz, precizând că minora nu a fost victima vreunei infracțiuni.

"Minora a fost identificată. Nu a fost victima vreunei infracțiuni", a informat, astăzi, IPJ Constanța, la scurt timp după ce au dat de urma Georgianei.

Mama Georgianei, mesaj dureros cu puțin timp înainte ca fiica ei să fie găsită

Părinții Georgianei au alertat de îndată autoritățile, după ce au observat că fiica ei este de negăsit, iar oamenii legii au emis un mesaj RO-Alert, apelând astfel la ajutorul cetățenilor pentru găsirea Georgianei.

Cu toate acestea, chiar cu puțin timp înainte să primească semne despre fata ei, mama Georgianei a făcut o serie de declarații dureroase, mărturisind că nu a găsit deloc sprijin în autorități, oamenii legii transmițându-i că au și alte cazuri de rezolvat.

„Când am revenit acasă, copilul meu nu era. Am încercat să o sun, telefonul este închis de aseară. Am dat o tură de bloc și am sunat la poliție. Poliția ne-a spus că mare lucru nu putem să facem, doar să le dăm detalii noi despre copii, despre unde ar putea fi, la rude, la prieteni. Și dacă o găsesc să o duc eu la sediul Poliției să-i ia declarații. Nu mi se pare normal să nu fie găsită într-un oraș așa mic. Poliția spune că nu are echipaj, că sunt doar doi agenți de poliție și că mai au și alte treburi, că nu pot să stea numai după mine. Poliția trebuie să lucreze. Nu cred că e vreo sărbătoare mai importantă decât a găsi un copil de 13 ani. Nu știu ce să zic. De la ora 1 eu umblu pe străzi singură până la ora 4, când m-a băgat soțul în casă și a zis să mai stăm puțin să se lumineze. Până la ora 4 nu a fost niciun echipaj de poliție cu mine, am fost singură pe străzi”, a declarat mama Georgianei pentru România Tv.

Mama Georgianei [Sursa foto: Captură TV]