Georgiana de la Faimoși, în mijlocul unui scandal la Survivor! A izbucnit în lacrimi: „Se spune că eu nu am dreptul să vorbesc!”

În timp ce Simona vorbea, Georgiana a vrut să spună și ea ceva, însă a fost asupru criticată.

Simona: Georgiana, nu te mai băga! Când vorbește cineva, învață să asculți! Îmi ești atât de dragă, dar învață să asculți când discută cineva.

Jador a sărit în apărarea Georgianei, însă Zanni crede că reacția lui este doar un mod prin care vrea ca el să pară personajul bun.

Jador: De ce să îi spună să tacă, băi?! Uite, fix despre asta vorbeam! A vorbit și i-a zis să tacă!

Simona: I-am zis să mă lase să vorbesc.

Jador: Păi de ce nu o lsși să vorbească și ea? Are și ea dreptul să vorbească!

Simona: Pentru că vorbeam eu!

Jador: Sunteți răutăcioși!

Culiță: Are dreptate Jador aici. Las-o și pe ea să-și spună părerea.

Jador: Întotdeauna fata asta nu poate să vorbească. Tu ai vorbit cinci minute și degeaba!

Georgiana de la Faimoși, în lacrimi după discuția din tabăra de la Survivor

Georgiana s-a ridicat și a plecat, atunci când discuția a devenit tensionată în tabăra Faimoșilor.

Zanni: Ce faci, Georgiana?

Georgiana: Stau aici, sunt supărată. (n.r. plângând)

Survivor România 2021: Georgiana, Elena Marin și Zanni de la Faimoși [Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni: Păi ai 12 ani să plângi pe aici? Despre asta este vorba! Unul zice ceva, altul altceva, tu trebuie să îți câștigi locul aici și să le răspunzi! Dacă pleci, o să aibă ei ceva de spus împotriva ta și după când te întorci…

Georgiana: Nu era vorba despre mine, era vorba despre Majda și despre Simona și am vrut să îmi spun și eu o părere. Am văzut că nu se poate, că se spune că nu am dreptul să vorbesc și m-am ridicat și am plecat. Am vrut să îi iau apărearea și ei și Alexandrei, pentru că o înțeleg cu frica. Unii nu știu ce e aia frică sau vor să se dea nu-știu-cum.

Zanni: Mă rog, nu e vorba despre asta, a fost o dramă totală aici.