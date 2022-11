Georgiana Drăgan, despre viața dură care a împins-o către consumul de substanțe interzise. Abuzul sexual de la 13 ani și bătăile încasate de la primul iubit au fost doar începutul

In articol:

Viața nu a fost deloc ușoară pentru Georgiana Drăgan. Viața a supus-o la încercări crunte, iar fiecare a lăsat-o cu câte o rană adâncă și dureroasă în suflet. Începând încă din familie, aceasta a avut parte numai de suferințe.

Tatăl ei, un alcoolic, a împins-o cumva spre această viață a viciilor. La vârsta de 13 ani a fost abuzată sexual, iar acel episod crunt i-a marcat complet întreaga existență.

„Îmi aduc si acum aminte, a doua zi, m-am uitat în oglindă, am ieșit afară și am stat cu mine și m-am gândit că am două variante și mi-am zis că trebuie să fac tot ce-mi stă în putință ca să nu se afle sau o să o iau razna efectiv. Atunci când treci printr-un eveniment traumatizant ai sentimentul că toată lumea știe, chiar dacă nu e așa. Lupa interioară este atât de intensă, încât crezi că și cei din exterior o văd. Am vrut să nu se afle, ca să nu o încarc pe mama mea”, a povestit, vizibil afectată, Georgiana Drăgan.

La 17 ani a crezut că întâlnește dragostea adevărată, dar s-a înșelat amarnic. Cel care ar fi trebuit să o iubească și să o protejeze o supunea la chinuri îngrozitoare și inimaginabile.

Aceasta i-a povestit lui Mihai Ghiță prin ce calvar a trecut alături de primul ei partener.

Georgiana Drăgan [Sursa foto: Captură foto]

Georgiana Drăgan, cu ochiul vânăt pe diploma de bacalaureat

Calvarul acesteia a început la scurt timp după ce a început relația.

Chiar dacă avea doar 17 ani, aceasta a fost umilită și bătută de partenerul ei de atunci.

Bărbatul a atacat-o de atâtea ori încât, până și în momentul în care a făcut pozele pentru diploma de bacalaureat, aceasta avea un ochi vânăt.

„Devenea atât de violent, încât mă urmărea, pentru că ajunsesem inclusiv să mă feresc de el ca să merg în cluburi. El stătea noaptea și mă urmărea, ore în șir în scara blocului să mă aștepte să vin și așa mai departe, când mă și prindea dădea în mine rău de tot. Îmi aduc aminte și acum că în poza de pe diploma de bac eram vânătă la ochi și eram super, super machiată. Îmi aduc aminte și acum că trebuia să-mi fac poza ca s-o pun pe diplomă și nu știam cum să mă mai machiez ca să nu se vadă”, a povestit invitata lui Mihai Ghiță.

Georgiana Drăgan a fost abuzată în nenumărate rânduri de fostul ei iubit. [Sursa foto: Captură foto]

Georgiana, experiență similară cu a mamei sale

Chiar dacă situația prin care ea a trecut este șocantă, Georgianei îi amintește de calvarul prin care a trecut și mama ei, și de bătăile pe care le-a îndurat.

Mihai Ghiță: „Și ai văzut puțin din mama în oglindă, când te uitai?”

Georgiana Drăgan: „Poate chiar mai mult pentru că măcar mama era căsătorită și în timp a ajuns la asta. În schimb eu nici nu era căsătorită cu băiatul ăsta și foarte repede și-a dat arama pe față și totuși eu am stat cu el vreo 2 ani. În primă fază pentru că îl iubeam și credeam că o să se schimbe. Apoi, când am realizat că nu se va schimba, pentru că el efectiv nu mă lăsa. De fiecare dată când îi ziceam că vreau să ne despărțim nu mă lăsa, continua să mă urmărească și intram așa într-un cerc vicios în care până la urmă mă convingea să-i mai dau o șansă, și istoria se tot repeta”, a mai povestit Georgiana Drăgan.

Din păcate, Georgiana nu a avut noroc în dragoste nici cu următorul său iubit. La 19 ani, după ce a terminat-o definitv cu prima ei iubire, la cunoscut pe cel care avea să aducă o povară și mai mare asupra vieții sale, bărbatul cu care a început să consume droguri, iar viața ei a fost complet ruinată. A urmat o perioadă extrem de grea, în care era în stare să facă orice numai să simtă senzația produsă de substanțele interzise.

"La 17 ani am fumat prima dată marijuana.(...) Din nefericire, am devenit din ce în ce mai deschisă spre a experimenta lucruri noi și senzații inedite. Așa s-a întâmplat că la 19 ani, după ce m-am despărțit de tipul abuziv și s-a mutat la noi în bloc băiatul cu care am început să consum heroină. Aflasem despre el că fusese consumator de heroină, dar nu aveam foarte multe informații despre drogul acesta.

Am crezut că o vom lua de la zero, pentru că și el consumase și eu consumasem niște droguri, dar nu a fost deloc așa. El s-a reapucat după o perioadă și la fel, eu îl iubeam foarte mult, îmi doream să ne căsătorim, aveam o perspectivă de viitor, dar din păcate când el s-a reapucat, din dragoste pentru el am decis să continui relația și speranța era că el se va lăsa.

Nu a fost așa și am ajuns să mă apuc eu. Cred că a fost o frustrare pentru că nu-l înțelegeam și mi se părea că nu e suficient de puternic să renunțe", a mărturisit Georgiana Drăgan. CITEȘTE MAI MULTE PE ACEST SUBIECT AICI .