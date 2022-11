Georgiana Drăgan, mărturii cutremurătoare despre dependență: "Durerea sevrajului nu se compară cu nimic. Am fost gata să am relații cu bărbați pentru bani"

In articol:

Georgiana Drăgan a trăit o poveste de viață demnă de film. Chiar ea a mărturisit că a început consumul de droguri încă din adolescență, iar familia și prietenii au catalogat-o drept o dependentă irecuperabilă.

Astăzi, Georgiana a depășit dependența de droguri, iar pe aceeași temă a scris și o carte prin care își dorește să îi ajute pe cei care se confruntă în continuare cu această problemă. Viața ei s-a schimbat radical după ce a scăpat de dependență și are alături un bărbat minunat cu care s-a și căsătorit.

La În oglindă, Georgiana Drăgan a vorbit despre dependența ei și cât de departe ajunsese ca să facă rost de bani pentru droguri. Aceasta a mărturisit că durerea sevrajului de heroină nu poate fi comparată cu nimic.

În încercarea sa de a face rost de bani, Georgiana a început să vândă lucrurile din casă și a fost la un pas să întrețină relații sexuale cu bărbați pentru beneficii materiale.

Georgiana Drăgan, dezvăluiri cutremurătoare din vremea dependenței de droguri

La 19 ani, Georgiana Drăgan a început consumul de droguri, după ce a ieșit dintr-o relație violentă.

S-a îndrăgostit ulterior nebunește de un consumator de heroină și deși credea că el se va schimba, de fapt a ajuns ea dependentă.

"La 17 ani am fumat prima dată marijuana.(...) Din nefericire, am devenit din ce în ce mai deschisă spre a experimenta lucruri noi și senzații inedite. Așa s-a întâmplat că la 19 ani, după ce m-am despărțit de tipul abuziv și s-a mutat la noi în bloc băiatul cu care am început să consum heroină. Aflasem despre el că fusese consumator de heroină, dar nu aveam foarte multe informații despre drogul acesta.

Am crezut că o vom lua de la zero, pentru că și el consumase și eu consumasem niște droguri, dar nu a fost deloc așa. El s-a reapucat după o perioadă și la fel, eu îl iubeam foarte mult, îmi doream să ne căsătorim, aveam o perspectivă de viitor, dar din păcate când el s-a reapucat, din dragoste pentru el am decis să continui relația și speranța era că el se va lăsa.

Nu a fost așa și am ajuns să mă apuc eu. Cred că a fost o frustrare pentru că nu-l înțelegeam și mi se părea că nu e suficient de puternic să renunțe", a mărturisit Georgiana Drăgan la În oglindă.

Georgiana Drăgan a mărturisit cum a fost prima ei experiență cu heroina și povestește că deși nu i-a plăcut, la o perioadă de timp, după o problemă de familie, a început să vadă și partea pozitivă și de aici a pornit dependența.

"Prima dată mi-a fost extrem de rău, a fost oribil. M-am trezit neînțelegând cum să dai banii pe așa ceva, dar la un interval de timp, undeva în mintea mea creierul și-a adus aminte că a fost și ceva pozitiv și așa am consumat a doua oară și de aici a urmat calvarul", a mărturisit Georgiana Drăgan la În oglindă.

Georgiana Drăgan, invitată la În oglindă [Sursa foto: Captură YouTube]

Georgiana Drăgan a vândut tot din casă pentru droguri

Georgiana Drăgan i-a mărturisit lui Mihai Ghiță că a ajuns să o tâlhărească pe mama ei pentru a face rost de bani de droguri. Ea și fratele ei au vândut tot din casă, au lăsat la amanet obiecte de valoare și totul pentru a scăpa de starea de sevraj.

"A trebuit să recurgem la metode ilicite. În primă fază a fost momentul în care mi-am amanetat un inel pe care îl primisem cadou de la mama mea la 18 ani și pe care îl iubeam foarte mult.(...) În momentul în care l-am amanetat ca să fac rost de bani să mă droghez a fost un moment în care am realizat că s-ar putea să am o problemă mare.

Apoi am început să cerem bani de la părinți, dar nu aveau și neavând resurse foarte mari ne dădeau în anumite momente și clar pentru alte motive. Apoi am început să luăm lucruri din casă, respectiv tot ce putea fi vândut sau amanetat și transformat în bani.

Mama, de multe ori când venea de la muncă, deschidea ușa și constata că îi lipsește mașina de spălat sau televizorul, până la punctul în care am ajuns să o tâlhărim chiar și pe ea. Fratele meu i-a luat telefonul și a fugit. Îi luasem deja aproape tot din casă", a mărturisit Georgiana Drăgan în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Georgiana Drăgan și Mihai Ghiță [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a scăpat de dependență

Georgiana Drăgan a explicat și cum a scăpat de dependență, iar faptul că s-a simțit iubită în programul în care a intrat a făcut-o să se simte nemaipomenit și mai ales să o ajute să traverseze perioada negativă pe care o trăise în viața ei.

Viața ei s-a schimbat radical în momentul în care l-a primit pe Dumnezeu în viața ei, iar din 2015 spune că este o dătătoare de spernață și astfel face tot posibilul să le ajute pe fetele care au experimentat durerea dependenței.

"Fratele meu a fost internat la dezintoxicare la Obregia și acolo a întâlnit o echipă ce avea un program pe termen lung în care puteau merge după ce ieșeau de la dezintoxicare și aveau parte de un proces terapeutic de reabilitare în care învățau să își ia viața de la zero. Acum îl numim un proces de transformare profundă.(...) Fratele meu a intrat în program și nu îi dădeam nicio șansă, mai ales că programul era creștin și fratele meu ateu, dar nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că s-a schimbat după o lună.(...) Nu mai vedeam în ochii lui lipsa de speranță.

În anul 2009, în 23 decembrie, a fost momentul în care am intrat și eu într-un program terapeutic și de atunci viața mea s-a schimbat complet. A fost momentul în care viața mea a luat o întorsătură radicală. Ce a contat cel mai mult pentru mine", a mai explicat ea.

