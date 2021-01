Georgiana, fosta lui Jador, este gravidă?! Fanii au observat imediat: „Porți iarăși inelul!”

ian 29, 2021 Autor: Clara Ionescu

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți concurenți de la Survivor România 2021. Cântărețul a mărturisit că a acceptat să participe la competiția din Republica Dominicană pentru a uita de o persoană din viața lui. Artistul a avur o relație de un an de zile cu Georgiana, singura fată pe care susține că a iubit-o vreodată.

Deși a mai avut și alte relații, Jador s-a întors întotdeauna în brațele fostei sale iubite.

Mulți dintre fani speră ca drumurile dintre cei doi să se unească din nou și să mai ofere o șansă poveștii lor de dragoste. Georgiana a surprins prin ultima sa apariție pe Instagram. Fosta iubită a Faimosului de la Survivor România 2021 a postat o fotografie, iar atenția urmăritorilor săi a fost acaparată de două detalii care nu pot trece neobservate. Georgiana încă poartă inelul primit de la Jador , semn că nu poate da uitării amintirilor cu fostul ei iubit. „Porţi iarăşi inelul de la Ionuţ", i-a scris un internaut Georgianei, în secțiunea de comentarii. Unii dintre ei au presupus că fosta iubită a Faimosului ar putea fi însărcinată, însă țatena a negat vehement. „În sfârşit, eşti gravidă", i-a comentat un internaut Georgianei la poză.

Fotografia postată de Georgiana pe Instagram[Sursa foto: Instagram]

Jador, adevăratul motiv pentru care a venit la Survivor România 2021: „Vreau să o uit neapărat!”

Jador a venit la Survivor România 2021 pentru a o uita pe Georgiana. El speră să se întoarcă un alt om din această experiență și să poată lua de la 0.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”,a dezvăluit Jador, în al doilea episod de la Survivor România.