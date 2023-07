Georgiana Lobonț a mers la medic pentru a verifica dacă totul este în regulă cu sarcina ei! Ce s-a întâmplat la spital?: „Vrem să-i auzim inimioara”

In articol:

Georgiana Lobonț trăiește clipe de fericire maximă, după ce a aflat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Artista își ține frecvent fanii la curent cu sarcina ei și nu ratează nici un moment pentru a-și expune bucuria.

Copii Georgianei Lobonț și-au însoțit mama la doctor

Recent, cântăreața a postat o fotografie pe internet cu cei doi copii ai săi, care au însoțit-o pe mama lor la control.

Georgiana Lobonț a ajuns, în urmă cu scurt timp, la medic pentru a vedea cum evoluează sarcina ei. Se pare că de data aceasta artista nu a mers singură, ci alături de cei doi copii ai săi. Cei mici au însoțit-o pe mama lor pentru a-i auzi inimioara bebelușului pe care aceasta îl așteaptă. Georgiana Lobonț este extrem de fericită și recunoscătoare pentru perioada pe care o trăiește și se bucură nespus de mult că va deveni, din nou mămică. Artista și-a surprins copii stând în sala de așteptare a clinicii, iar cei mici par foarte nerăbdători.

Postare InstaStory Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț nu va renunța la scenă

Georgiana Loabont a mărturisit că nu va sta prea departe de scenă și că va cânta în continuare, chiar dacă sarcina avansează.

Artista a precizat că nu o deranjează acest lucru și că a făcut la fel și cu ceilalți doi copii. De asemenea, vedeta a menționat că cei mici îi iubesc muzica și că ei au lăsat-o să cânte, astfel că speră ca și bebelușul de pe drum să fie la fel.

Citește și: Georgiana Lobonț i-a enervat la culme pe unii internauți, după ce a arătat schițele viitoarei vilei de lux pe care ea și Rareș Ciciovan o construiesc. Gestul ei nu a rămas netaxat: „Doar parveniții fac asta”

„Nu am nicio treabă. O să cânt în continuare. Așa am făcut și la Irinuca, și la Edi. Nu am avut probleme cu sarcina, adică nu mi-a fost rău, nu am avut complicații sau grețuri sau stări să nu mă pot ridica din pat. Copiii m-au lăsat să cânt și acum le place muzica și cred că așa o să fie și bebelușul”, a declarat artista în cadrul unei emisiuni.